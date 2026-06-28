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Bursa’da istinat duvarı çöktü: Site sakinleri zamanla yarıştı

Bursa’da istinat duvarı çöktü: Site sakinleri zamanla yarıştı

14:4828/06/2026, Pazar
IHA
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İstinat duvarının çökme nedeni araştırılıyor
İstinat duvarının çökme nedeni araştırılıyor

Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar kameraya anbean yansırken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Eğridere Sokak’ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan sitenin istinat duvarının çökmesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandı. Çökmenin ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çevreyi emniyet şeridiyle kapattı. itfaiye ekipleri olası bir ikinci çökme riskine karşı bölgede inceleme yaptı. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi.

Olası bir tehlikeye karşı bazı araç sahipleri araçlarını hızla güvenli bölgelere çekerek bölgeden uzaklaştırdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğü, çevrede bulunan vatandaşların ise panikle olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İstinat duvarının çökme nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.


#Bursa
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