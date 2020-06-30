Bursa'da kahreden görüntü: Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu

Dünya

Hafter'e javelin füzeleri gönderen Macron'dan ilginç savunma: Hafter'i hiç desteklemedik

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete olan desteğinden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter güçlerini hiçbir zaman desteklemediklerini savundu. Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına uzun süre sessiz kalan Macron, "Bizim amacımız Libya'da kalıcı bir siyasi çözüm bulmak" dedi. Libya ordusu, geçen yıl Hafter'in silah depolarında Fransa ordusuna kayıtlı Javelin füzeleri ele geçirmişti. Amerikan istihbaratı da bu füzelerin Fransa'ya ait olduğunu doğrulamıştı.