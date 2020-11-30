Bursa'da kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polis ekiplerini "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek tehdit eden Arif A.'ya (46) 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 07:39 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 07:45 DHA