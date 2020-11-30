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Bursa'da kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum

Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polis ekiplerini "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek tehdit eden Arif A.'ya (46) 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamayı ihlal eden kişi, polis ekiplerini tehdit etti.
Kısıtlamayı ihlal eden kişi, polis ekiplerini tehdit etti.

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu.

DHA
Arif A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen Arif A.'yı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

  • Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan Arif A., "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek, polis ekiplerini tehdit etti.

Arif A., ceza kesilmesinin ardından evine gönderildi.

DHA
Polis ekipleri denetimlerini sabah saatlerine kadar sürdürdü.

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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