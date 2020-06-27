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Gündem Bursada sel sularına kapılmıştı Derya Bilenin cenazesi, Bingölde toprağa verildi
BİNGÖL BURSA

Bursa haberleri: Bursa'da sel sularına kapılan Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi!

Bursa'da sel sularına kapılmıştı: Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Derya Bilen'in cenazesi, memleketi Bingöl'de defnedildi. Bursa'da Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Haber Merkezi AA
Derya Bilen
Derya Bilen

Bilen'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesine getirilen cenazesi, burada yıkandı.

Akraba ve yakınlarının yoğun katılımıyla Bilen'in cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Ardından cenaze, belediyeye ait araçla Yenişehir Havaalanı'na götürüldü.

Bursa'da selde kaybolan Derya Bilen’in 5 gün sonra 23 kilometre uzakta bulundu
GÜNDEM
Bursa'da selde kaybolan Derya Bilen’in 5 gün sonra 23 kilometre uzakta bulundu

Burada kargo uçağına konulan naaş, Bilen'in akrabalarıyla memleketi Bingöl'e gönderildi. Bilen'in sabaha doğru Bingöl'e ulaşan cenazesi, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında toprağa verildi.

Derya Bilen

Olay

Bursa'nın Kastel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
GÜNDEM
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Derya Bilen ise sele kapılarak kaybolmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler: Dağı delercesine akan yağmur suyu böyle kaydedildi
OYNAT 00:21
Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler: Dağı delercesine akan yağmur suyu böyle kaydedildi
Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan yağışın boyutunu anlatan yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin adeta dağı deldiği görülürken, sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu. Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğu, vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.


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Bursa'da sel sularına kapılmıştı: Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi
Gündem

Bursa'da sel sularına kapılmıştı: Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Derya Bilen'in cenazesi, memleketi Bingöl'de defnedildi. Bursa'da Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.
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Son dönemlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde arka arkaya yaşanan büyük depremler, akıllara beklenen Marmara Depremi'ni getirdi. Konuyla ilgili uzman isim TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Akhisar ve Manisa arasında 6 ayda 5 binden fazla deprem yaşandığının ifade ederek "Marmara Denizindeki fay hattı ile Bingöl-Yedisu fay hattında her an 7’nin üzerinde deprem olabilir" dedi.

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