Bursa'da sel sularına kapılmıştı: Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi

Dünya

Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanya'da Neo Nazi üyeleri yine sahneye çıktı. Kimliği belirsiz kişiler, 53 yaşındaki Hatice Sayın'ın bahçesine, kapı kilidini kırarak Alman bayrağı dikti. Sayın, bayrağı görünce büyük şok yaşadığını ifade etti. Kamera kaydı olmadığı için polisin hiçbir şey yapmadığını belirten Sayın, "Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler" diye isyan etti.

