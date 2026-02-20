Bursa’da silah operasyonu: Ev adeta cephanelik gibi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silah ve kesici alet bulunduran, bu materyallerin ticaretini yaptığı veya yasa dışı şekilde muhafaza ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda; seri numarası kazınmış 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet farklı kapasitelerde şarjör ile aparatlar, 1 adet 9x19 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 30 adet 9x19 mm çapında fişek, 55 adet kurusıkı fişeği, 24 adet farklı markalarda 12 kalibre dolu kartuş, 1 adet kelebek bıçak ile yaklaşık 31 santimetre uzunluğunda 1 adet komando bıçağı da bulundu.

Olayın faili olduğu belirlenen G.G. isimli şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.







