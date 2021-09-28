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Bursa’da sıra dışı olay: Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da sıra dışı olay: Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı
Beyhan Mutlu

İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldı.

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu’nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

"BİZ KİMİ ARIYORUZ?"

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladı.

Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.

"BEN BURDAYIM"

Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü.

Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktı.

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