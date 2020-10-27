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Gündem Bursanın 22 yaşındaki en genç muhtarı İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
BURSA

Bursa'nın 22 yaşındaki en genç muhtarı: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

Bursa'nın 22 yaşındaki en genç muhtarı: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip (22), bazı kişilerin yaşı küçük olduğu için muhtar olduğuna inanmadığını belirtti. Garip, "Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muhtar Oktay Garip
Muhtar Oktay Garip

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde oturan Oktay Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi. Bin 60 mahalleli Bursa'nın en genç muhtarı olan Oktay Garip, 13 bin 500 kişinin yaşadığı mahalleye, genç yaşta hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

DHA

Nereli olduklarını söylediklerinde kimse inanmıyor
GÜNDEM
Nereli olduklarını söylediklerinde kimse inanmıyor

Muhtar olduğu mahallede doğup büyüdüğünü belirten Oktay Garip, "2019'daki yerel seçimlerde mahalleme muhtar olarak seçildim. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum. Genç olduğumuz için vatandaşlar şaşırıyorlar. Hatta bazen kimliği göstermek zorunda da kalabiliyorum. Bursa’da en genç muhtar benim. 22 yaşındayım. Türkiye’nin de en genç muhtarları arasında olduğumu biliyorum" dedi.

DHA

"Bir amca muhtar olduğuma ihtimal vermemişti"

Bir anısını anlatan Garip, "Bir amcamız bir gün yanıma geldi ve bana babamı sordu. Ben de ‘Babam evde’ dedim. O da ‘İmzalanacak belgem vardı’ dedi. Ben de, ‘Getir ben imzalayayım’ dedim. Muhtarın ben olduğuma ihtimal vermemişti. Sonrasında kimliğimi görünce şaşırdı ve bana çok genç olduğumu söyledi. Böyle bir anım oldu" ifadelerini kullandı.

Kimseyi köy muhtarı olduğuna inandıramıyor
FOTOĞRAF 7
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Gemlik ilçesinin Karacaali köyü muhtarı Göksel Noca (52), renkli kişiliğiyle ön palana çıkıyor. Rengarenk giyinen, şarkı söyleyen ve yaptığı programlarla on binlerce izleyiciye ulaşan muhtar çok seviliyor. Noca, Sen ne iş yapıyorsun diyenleri köy muhtarı olduğuna bir türlü inandıramıyor.
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Köyün sokaklarında şarkılar söyleyerek gezen muhtarı köylüler çok sevip sayıyor. Bilhassa Gemlik ilçesine gittiğinde ilgi ve sevgiden sokaklarda yürüyemiyor. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Noca, muhtarların kurduğu koroda da şarkı söylüyor.
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Muhtar olduğuna kimseyi inandıramadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, Muhtar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Köylülerin teklifiyle muhtar oldum, şu an üçüncü dönemim. Renkli bir kişiliğim var. Hayatımda, evimde de böyleyim. Her gittiğim yere de bunu yansıtıyorum. İlçede yerel bir internet sitesi var, orada ’Muhtar firarda’ diye program yapıyorum. Program çok beğenilip takip ediliyor. Muhtar arkadaşların kurduğu koroda şarkı söylüyorum. ’Siz muhtarmışsınız, nerenin muhtarısınız’ diye soranlara, şaka yollu, ’Etiler muhtarıyım’ diyorum. Kimse muhtar olduğuma inanmıyor. ’Böyle muhtar olmaz’ diyorlar şeklinde konuştu.
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Kimseyi köy muhtarı olduğuna inandıramıyor
Bursa'da köy muhtarı Göksel Noca, "Ne iş yapıyorsun" diyenleri köy muhtarı olduğuna bir türlü inandıramıyor.


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