Bursa’nın çocukları Filistin için tek yürek

Meydanda düzenlenen mitingde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hiçbir siyasi beklenti, hiçbir menfaat olmadan Filistin'deki acıya son verebilmek adına alanı dolduran başta çocuklar olmak üzere, herkese teşekkür etti. 25 Kasım’ın Uluslararası Kadına Şiddeti Önleme Günü olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Buradan Amerika'ya ve İsrail'e sesleniyoruz. Bırak kadına şiddeti, Filistin’de kadınlar ve masum çocuklar katlediliyor. Allah aşkına siz ne yapıyorsun? Ukrayna Rusya Savaşında 20 ayda 510 tane çocuk ölmüş, Filistin’de Gazze’de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. İki tane fok balığı buzullarda mahsur kaldı diye, bir tane sokak köpeği yaralandı diye ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. O yüzden de sizin buraya gelmeniz, bu manada her an sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli. Zannetmeyin ki ben alışveriş yapmayınca bu iş hallolacak mı? Evet hallolacak. Sadece ben mi demeyeceksin. Bu konuda protestonu, duruşunu ortaya koyacaksın. Ve Allah’ın izniyle göreceksin ki o zaman nasıl İsrail ve Amerika bundan vazgeçecek. Siz hiç düşündünüz mü? Bu katliamın daha ikinci gününde ayakta durmaya hali olmayan Amerikan Devlet Başkanı Biden İsrail’e gitti değil mi. Can tehlikesine rağmen gitti. Ve yine dünyanın süper güçlerinden biri olan Almanya’nın Başbakanı bu sorunun üçüncü gününde İsrail’e gitti. Acaba hangi güç onları oraya götürdü. Kıymetli kardeşlerim oyun gerçekten büyük. Allah’a hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyada sadece tek bir lider, bu konuda bir duruş sergiliyor. Ve her ortamda herkesin eylem yapmaya çekindiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ortamda üzerine basa basa bu konuyu ifade ediyor. Dolayısıyla ülkemizin çıkan sesi çok önemli. Bursa’mızdan çıkan ses çok önemli. Tekrar beklentisiz, menfaatsiz, Allah rızası için, oradaki kardeşlerimiz için, onların özgürlükleri için, buraya geldiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İsrail’i lanetliyorum, kınıyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun” diye konuştu.