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Bursa’nın "siyasetçi barosu" Yedili Masa’ya çalışıyor

Bursa Barosu’nun, 14 Mayıs seçimlerinde 7’li Masa için çalıştığı ortaya çıktı. Masa üyesi partiler ile liderlerinin fotoğrafının yer aldığı duyuru baronun WhatsApp grubundan paylaşılarak, avukatların programa katılması istendi.

Haber Merkezi
16:13 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bursa’nın ‘siyasetçi barosu’

Bursa’nın ‘siyasetçi barosu’

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sözde ‘sandık güvenliği’ için istişare toplantısı düzenleyen Bursa Barosu’nun, muhalefetin propagandasını yaptığı ortaya çıktı. Baronun WhatsApp grubunda, toplantıyla ilgili yapılan duyuru, bağımsız olması gereken baronun muhalefetin arka bahçesi olduğunu gösteriyor.

Grupta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin amblemi ve liderlerinin fotoğrafının bulunduğu bir afişin paylaştığı görüldü. Paylaşımla birlikte gruba atılan mesajda, “Kıymetli meslektaşlarım, 8 Nisan Cumartesi günü seçim güvenliği amacıyla siz avukatlar ve stajyer avukatları ‘avukatlar sandıkları savunuyor, seçim güvenliği biz avukatlara emanet’ demek için cübbelerinizle birlikte (stajyer avukatlara cübbe aranmamaktadır) BAOB’a davet ediyoruz. Katılımlarınız önemlidir. Gelecek meslektaşlarımın bana bildirim yapmalarını rica ediyorum” ifadeleri yer alıyor.



#Bursa Barosu
#CHP
#yedili masa
#mesaj
#whatsap
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