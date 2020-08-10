Büyük abimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, patlamanın harabeye çevirdiği Beyrut’a çıkarma yapan Türk heyetinde bulunan TBMM Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş, felaket bölgesindeki izlenimlerini Yeni Şafak’a anlattı. Ziyaretlerinde facianın çapını daha somut bir şekilde gördüklerini belirten AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, “Özellikle son dönemlerde ekonomik sorunlarla boğuşan ve siyasi problemleri olan ülke için altından kalkılması oldukça güç yıkım olmuş” dedi. AFAD koordinasyonunda Türkiye’den gelen yardım ekiplerinin özellikle yarısı yıkılmış alanda arama-kurtarma çalışması yaptıklarını dile getiren Maviş, şu bilgileri verdi:

DÜNYA Türkiye olarak açık çek verdik: Mersin Limanı teklifi

Fuat Oktay başkanlığında Lübnan’a giden heyette bulunan milletvekili Nazım Maviş, izlenimlerini Yeni Şafak’a anlattı.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

“Arama kurtarma köpekleri ile çalışıyorlar. Ekipler, ‘köpeklerin koku aldıkları yerler var ama oradaki depolarda gıdalar da olduğu için alınan kokular göçük altında kalmış insan kokusu olmayabilir’ diyor. Limanda deponun bulunduğu alan tamamen yok olmuş, deniz orayla birleşmiş. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Türkiye adına yardım tekliflerini sundu. Şu anda orada en büyük sorun cam. Çünkü, 125 kilometre mesafedeki yerlerin camları kırılmış ve cam ihtiyacını karşılayacak kadar imkanları yok. İlaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı had safhada. Yaralı sayısı 7 bin civarında. Biz giderken elimiz boş gitmemek adına ventilatör ve bazı tıbbi malzemeler götürdük. Tıbbi malzeme yardımı devam edecek.”

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OYNAT 00:20 Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Çaresiz babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. BiP'te paylaş

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“SAYDA’YI AÇIN” DEDİK

“Liman yok olmuş durumda. Yeniden ayağa kalkmasını tahmin etmek bile zor. İskenderun ve Mersin Limanlarını istedikleri takdirde kullanabilecekleri teklifini sunduk. İstedikleri takdirde gümrükleme ve depolama konusunda kullanabilecekler. Limanın ve Beyrut’un inşasında destek verilebileceğini ilettik. Lübnan tarafı, Türkiye’den bir semt veya mahalleyi inşa etmesi talebinde bulundu. Orada Sayda Yanık Tedavi Merkezini Türkiye inşa etmişti. Orayı işletememişler. Açılması konusunda teklifte bulunduk. Eksik ne varsa Türkiye tarafından karşılanacağını söyledik. Tedavisi Lübnan’da mümkün olmayan hastaları uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirme ve burada tedavi etme imkanı verebileceğimizi ilettik. Bize düşen, yaraların sarılmasına destek vermek.”

DÜNYA Macron: Lübnan'ın iç işlerine karışmak zorundayız

OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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Büyük abimiz Erdoğan

Beyrut’ta Lübnanlılarla ‘bir miting havasında buluştuklarını’ hatırlatan Nazım Maviş, halkın Türkiye ve Erdoğan sevgisine şahit olduğu anları şöyle anlattı: “Köklü geçmişimiz olduğu için başka ülkeler gibi karşılamadılar, daha sıcak karşıladılar. (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un karşılanması ile Türk heyetinin karşılanması arasında yüzde 100 fark vardı. Türkiye’ye özel bir muhabbetleri var. Meclis Başkanı Nebih Berri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan söz ederken ‘kardeşim’, ‘birader’, ‘büyük abimiz’ şeklinde bahsetti; ‘Türkiye’yi büyük abi olarak görüyoruz, burası sizin evinizdir’ dedi. Bu cümleler, misafirliğe yapılan iltifat cümlelerinin çok üstünde. Sokakta Cumhurbaşkanımız adına slogan atılması sadece bir milletvekili olarak değil Türkiye vatandaşı olarak bizleri çok duygulandırdı. Oradaki izlenimlerimizi, görüşmelerden çıkan sonuçları rapor olarak Cumhurbaşkanımıza sunacağız.”