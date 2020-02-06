Türkiye en büyük çığ felaketlerinden birini Van’da yaşadı. Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. 11’i jandarma, 3 korucu ve 1 itfaiyeci toplamda 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 75 kişi ise yaralı kurtuldu. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehitlerden ismi belirlenenlerin, Astsubay Fatih Karagöz, uzman çavuşlar Muammer Keskin, Özgür Işık, Özen Akçam, Ramazan Süslü, Oğuzhan Avcı ve uzman onbaşılar Osman Karaca, Mesut Deniz ile Tarkan Karaca olduğu öğrenildi.

Arkadaşının hayatını kaybetmesi sonucu bir askerimiz büyük üzüntü yaşadı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam etti. Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış başladı. Bölgedeki gelişmelerle ilgili son bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Olayın ardından hemen müdahalenin başladığını söyleyen Soylu, “30’u aşkın arama kurtarmacı, vatandaş, gönüllü korucumuz, UMKE’cilerimiz ve jandarmamız kurtarıldı. Maalesef 11’i jandarma ve 3 güvenlik korucusunu kaybettik. Adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Çığ altında iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler.” dedi. Soylu, hastanede yatan 25 hastayı ziyaret ettiklerini, yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan birinin Ankara’ya sevk edileceğini aktardı.

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Şehit askerlerimiz

TSK 75 KİŞİLİK PERSONELİ TAŞIDI

Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK’ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

ERDOĞAN SOYLU’DAN BİLGİ ALDI

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Kurtarma zinciri

Ekipler ve köylüler kurtarma zinciri oluşturdu.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ altında kalan vatandaşları, ekipler ve köylüler kurtarma zinciri oluşturarak kurtardı. Yukarından halatlar aracılığıyla kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin koordinesiyle hastanelere kaldırıldı. AA muhabiri İbrahim Yakut, “Ekiplerin sağlık durumu hakkında şu an bir bilgi yok. Ekipteki bazı kişilerin kendi imkanlarıyla çığ altından çıktığı yönünde bir bilgi var. Sayı net değil. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de yönlendirildi. Çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar da dünden beri ekiplere destek veriyordu. İletişim anlamında da, net bilgi almada bir sıkıntı yaşanıyor” dedi.

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JAK timi bölgede

TSK’ya ait uçak Ankara’dan Van’a geldi

İçişleri Bakanlığı, olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini söyledi.

TBMM ara verdi

TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen’deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda bıraktı. Çalışmalara bugün devam edilecek. Genel Kurul çalışmaları sırasında Van Bahçesaray’da çığ felaketinde 33 kişinin hayatını kaybettiği ve Sahiba Gökçen Havaalanı’nda yaşanan uçak kazası haberi geldi. Bunun üzerine milletvekillerinin ortak kararıyla Genel Kurul çalışmaları ertelendi.

OYNAT 00:59 Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi. BiP'te paylaş

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Başdanışman yaralı kurtuldu

Gülşen Orhan



Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Çatan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı Gülşen (Orhan) hanım o da sağ salim kurtarılanlar, hastaneye sevk edilenler arasında, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun” dedi.

3. çığ uyarısı

TSK, 75 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye taşıdı. n

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre ise, Van’ın Bahçesaray ilçesinde akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün öğlren saatlerinde ise yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.

Çığdan önce 200 kişi vardı

Osman Uçar

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Uçar, kurtarılarak tedavi altına alındı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Uçar, tedavi altına alındı. Çığdan önce çalışma alanını boşalttıklarını söyleyen Uçar, 200 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede olduğunu söyledi. Büyük bir gürültünün altından çığın düştüğünü aktaran Uçar, üsteki kepçe çığın etkisiyle kendilerini önüne aldığını ve uzun bir süre sürüklediğini söyledi.

TABLO DAHA AĞIR OLURDU

Kendi imkanlarıyla çığdan çıktığını aktaran Uçar şunları söyledi: “Son kalan iki kişi için minibüsü çıkarmak istedik. İki kişi minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye. Aşağıda olan minibüsü kurtarmak için ekskavatörü aşağıya indirdik. Bu sırada büyük bir gürültü duyduk. Üzerimize düşen çığ bizi uzun bir süre itti. Çığın etkisiyle üsteki kepçe bizi önüne alarak epey bir süre sürükledi.

ÜSTEKİ KEPÇE BİZİ ÖNÜNE ALDI

Yarıya kadar içerisinde kendi imkanlarımla çıktı. AFAD’tan 3 araç ve 13 personel olarak oraydık. Jandarma, köy korucular vardı. Çığ düşmeden önce çalışma alanın boşalttık. Tüm köylüleri buradan çıkardık. Vatandaşlar ve personellerimiz o an orada çalışmış olsaydı daha kötü olurdu. Çalışma alanında sadece AFAD ve Jandarma vardı. Yaklaşık olarak 200 kişilik bir çalışan vardı.”

10’u uzman, 1’i astsubay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ’dan Van’a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığda kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirdi. Bakan Soylu, çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı. Soylu, şunları kaydetti: “Bir jandarma astsubay, 10 uzman çavuş şehit oldu. Bir Turkcell çalışanı, 3 itfaiye eri, 2 Karayolu çalışanı 2 de sivil vatandaş hastanelere vefat etmiş olarak nakledildi. İki kişi olduğunu değerlendiriyoruz. İş makinesinin altında sıkışmış, arkadaşlar almak istediler ancak alamadılar. Oraya başka bir iş makinesinin indirilmesi gerekiyor. O da çığ riski var. Hava kararıyor. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz.”

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Görevli müdür Muş’tan

Olayda arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar’ın yerine Muş İl AFAD Müdürü Veysi As, çığ bölgesine görevlendirildi. AFAD Muş İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma personeli, 1 enformasyon memuru ve il müdürünün intikal ettiği kaydedildi.