Büyük güne hazırlık

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşuyor. 24 Temmuz’da ibadete açılacak camide çalışmalara vakit kaybedilmeden başlandı. Alınan bilgilere göre Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütüldü. Din İşleri Yüksek Kurulu, namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi ile mozaik ve freskleri karartarak Ayasofya’nın namaz kılınır duruma getirilmesini planlıyor. Çalışma sonucunda hem ibadeti hem de turizmi aksatmayacak bir formül geliştirilecek. Cami 5 vakit ibadete açık tutulacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açık olacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya’yı gezebilecek.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

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HALISI İŞLENİYOR, TURNİKE KALKIYOR

Ayasofya’ya müzeyken ücreti karşılığında turnikeyle girilebiliyordu. Yabancı turistler artık tarihi yapıyı ücretsiz ziyaret edebilecek. Turistlerin mabedi ziyareti sırasında güçlük çekmemeleri için özel gezinti koridorları oluşturulacak. Caminin tabanına ise özel tasarımlı halılar serilecek. Halı serilmeden önce keçeler, üstüne halı altı ısıtıcılar yerleştirilecek. Antibakteriyel özelliğe sahip halıların dokuma işlemi sürüyor. Ayrıca Ayasofya Camii’ne personel ataması da tamamlanmak üzere. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya için 2 imam ile 4 müezzin ataması yapacağı öğrenildi. Öte yandan Fatih Sultan Mehmed’in 1463 yılındaki Ayasofya Vakfiyesi doğrultusunda camide sürekli Kur’an okunacak. 86 yıl sonra tekrar camiye dönüşen Ayasofya’da 24 saat Kur’an sesi yükselecek.

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Hem cami hem mektep

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın açılmasını Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni ziyareti esnasında yorumladı. Karardan ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Erbaş, “Bizim gençliğimiz ‘zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganlarını söyleyerek geçti” dedi. Ayasofya’nın tüm İslam dünyası için sembolik anlamlar taşıdığını dile getiren Erbaş, “İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun, içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun. İçerisini cami ve kürsü dersleriyle zenginleştirmeye çalışacağız. Diyanet İşleri olarak çalışmalarımıza başladık. İçi mektep olan, içinde bütün insanlığa hizmet edecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk cuma namazını kılarak camimizi açmış olacağız. Rabbim hayırlara vesile eylesin” diye konuştu. Erbaş, Kültür Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Ayasofya’yı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyecek. İstanbul İl Müftülüğü mabedin yeni durumunun dini boyutunu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi boyutunu incelemeye aldı.

OYNAT 01:48 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amasya'da Ayasofya'nın cami olmasını değerlendirdi. Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir. 86 yıllık bir özlem dün itibariyle Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazını kılarak, Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabb'im iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Bahtiyarız

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Türkiye’nin kerameti kendinden menkul mihrakların ağzına bakma dönemini geride bıraktığını vurgulayan Bahçeli, “Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına da hazır olmalıdır. Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması bu kesif ve kesin iradenin en can alıcı muhassalasıdır” dedi. Ayasofya’ya dair kararın milletin uzun yıllardır beklentisi olduğunu hatırlatan Bahçeli, Fatih’in vasiyetine de işaret ederek “Ayasofya’nın, vakfeden kutlu ecdadımızın emaneti doğrultusunda kesintisiz cami olarak kullanılması bağlılık ve vefayla yerine getirilmesi şart olan tarihi bir sorumluluktur. Vakıf senedi hukuk gücündedir” diye yazdı. “Ayasofya’nın ibadete açılması 567 yıllık çağrıya kulak vermenin, itibar ve ihtimam göstermenin muhterem bir neticesidir. Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır. MHP bu gelişmeden dolayı son derece bahtiyardır” ifadelerini kullanan Bahçeli, bundan rahatsız olanlara ise ‘kendilerine başka meşgale aramaları’ çağrısında bulundu.

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Dünyadaki herkese açık

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Ayasofya’nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek” dedi. Sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Altun, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya Camii’ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararıyla dünyadaki bütün Müslümanlar, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya’da ibadet edebilecek. Ayasofya’nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmed Camii ve diğer camileri olduğu gibi Ayasofya’yı da ziyaret edebilecekler. Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van’daki Akdamar Kilisesi’ni ve Edirne’deki Büyük Sinagog’u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.”

GÜNDEM Ayasofya için 26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir: Sevinçten ağladık