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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı.

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Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

- Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır

- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın

- Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu

- Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ

- Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez

- BM Viyana Ofisine Levent Eler

- Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun

- Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay

- Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın

- Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe

- El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen

- Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin

- Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay

- Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan

- Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci

- Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç

- Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar

- Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu

- Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel

- Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı

- İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel

- Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel

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