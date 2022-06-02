Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:
- Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır
- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın
- Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu
- Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ
- Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez
- BM Viyana Ofisine Levent Eler
- Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun
- Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay
- Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın
- Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe
- El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen
- Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin
- Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay
- Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan
- Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci
- Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç
- Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar
- Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu
- Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
- Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı
- İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
- Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel