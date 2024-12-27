Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

04:0027/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi, Hindistan Büyükelçisi ve Kuveyt Büyükelçisi'ni kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını sunan büyükelçiler, elçilik mensupları ve aile fertleriyle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani’yi ayrı ayrı kabul etti.

Hanuka’yı kutladı

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum” ifadesini kullandı.



#Diplomasi
#Politika
#Recep Tayyip Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Katılım Bankalarının güncel taşıt finansman oranları ve ödeme planları