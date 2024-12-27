Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi, Hindistan Büyükelçisi ve Kuveyt Büyükelçisi'ni kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını sunan büyükelçiler, elçilik mensupları ve aile fertleriyle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani’yi ayrı ayrı kabul etti.
Hanuka’yı kutladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum” ifadesini kullandı.