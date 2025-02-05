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Büyükşehir yapımı biten konutların yollarını asfaltlıyor

Büyükşehir yapımı biten konutların yollarını asfaltlıyor

11:175/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni konutlarına kavuşacak hak sahiplerine modern ve güvenli bir yaşam alanı sunması hedefleniyor.
Yeni konutlarına kavuşacak hak sahiplerine modern ve güvenli bir yaşam alanı sunması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan konutların yol çalışmalarına başladı. Yeni yaşam alanındaki ana ve ara yollar sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin simge noktalarından biri olan Ebrar Sitesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı.


Depremin ardından hızla başlatılan imar ve inşa faaliyetleri kapsamında, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenen yeni konut alanında asfalt serim süreci başladı.


Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterler ve ara yollar başta olmak üzere bölgenin ulaşım ağını titizlikle oluşturuyor. Yeni yerleşim alanındaki yolların tamamlanmasıyla, bölge sakinleri güvenli ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşacak.


Ebrar Sitesi’ndeki yol yapım faaliyetlerinin kısa süre içerisinde tamamlanarak, yeni konutlarına kavuşacak hak sahiplerine modern ve güvenli bir yaşam alanı sunması hedefleniyor.

#Kahramanmaraş
#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
#deprem
#konut

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