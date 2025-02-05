Büyükşehir yapımı biten konutların yollarını asfaltlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin simge noktalarından biri olan Ebrar Sitesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterler ve ara yollar başta olmak üzere bölgenin ulaşım ağını titizlikle oluşturuyor. Yeni yerleşim alanındaki yolların tamamlanmasıyla, bölge sakinleri güvenli ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşacak.