Büyükşehirler karla boğuşurken CHP'li başkanlar keyifte: Mansur Yavaş da et lokantasından çıktı

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olurken Sarıyer'de İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor.

İmamoğlu, bu görüşmenin karla mücadele kadar önemli olduğunu söylerken, benzer bir görüntü bu kez Ankara'dan geldi.

MANSUR YAVAŞ DA İMAMOĞLU'NUN İZİNDE

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, kentte karla mücadele mesaisinin sürdüğü sırada Çankaya'da bir et lokantasında olduğu ortaya çıktı.

Yavaş'ın 30 Ocak'ta gittiği lokantanın sahibinin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanımız sürpriz bir şekilde bizleri onurlandırdı, şereflendirdi. Kendisine sonsuz teşekkürler." yazdığı görüldü.

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