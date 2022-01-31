Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun balıkçı kaçamağını savundu: Dozerin başında mı olacaktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbullular kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalırken balıkçıda yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu savundu.

Avrupa’dan fonlanan bir internet kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun İstanbul’da hayatı etkileyen yoğun kar yağışı sırasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte buluşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Daha önce bir randevu verilmiş, Büyükelçi ile yemek yiyecek. Olabilir, gidip yemeğini yiyebilir. Bu olaylar İBB’nin çalışmadığını göstermez ki çalışıyor. Bu talimat vermediği anlamına gelmez ki. Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı? Yok, yine dozerin başında olmayacaktı” dedi.

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BAŞÖRTÜSÜ İTİRAFI

Esenler’de partisinin üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, itiraflarını sürdürerek “Biz getirdik ne yaptık, başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP liderinin İzmit programında kendisine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti. Şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürle büyük tepki toplayan ve ardından kamuoyundan uzaklaşan Türkkan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile siyaset sahnesine yeniden döndü.

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