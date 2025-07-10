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Caddebostan sahilde korku dolu anlar: Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı

Caddebostan sahilde korku dolu anlar: Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı

23:1910/07/2025, Perşembe
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Caddebostan sahilde köpekbalığı görüldü.
Caddebostan sahilde köpekbalığı görüldü.

Türkiye'nin denizlerinden köpek balığı haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Mersin ve Edirne Saros Körfezi'nden sonra bu kez İstanbul'un göbeği Caddebostan Sahili'nde kıyıya yakın bir alanda köpek balığı görüntülendi.

İstanbul'un en işlek sahillerinden biri olan Caddebostan Sahili'nde köpek balığı paniği yaşandı.

Çevredeki insanlar tarafından kaydedilen görüntülerde, köpek balığının kıyıya yakın bir yerde hareketsiz durması dikkat çekti.

KÖPEKBALIĞI KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Sahilde görülen köpekbalığı panik oluşturdu. O anlar ise kameralara yansıdı.



#Caddebostan Sahili
#Köpekbalığı
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