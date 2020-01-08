Çadır yerine briket ev

İdlib’de yaşanan göç dalgasına karşı sığınmacıların yerinde iskanı için sert mevsim koşulları da dikkate alınarak mini konutlar inşa edilecek. İçişleri Bakanlığının girişimiyle bir araya gelen sivil toplum kuruluşları AFAD koordinasyonunda İdlib kırsalında briketten 32 metrekarelik tek katlı evler inşa edecek. Alt yapı çalışması tamamlanan proje ile İdlib’te rejimin saldırılarından kaçanlar sıcak bir yuvaya kavuşacak.

İKİNCİ HALEP OLMAK ÜZERE

Türkiye bu nedenle yaşanabilecek olası büyük göç dalgasına karşı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere muhataplarını uyarıp, konunun hayatını dünya kamuoyu gündemine her fırsatta taşırken uzun süredir bombardımana maruz kalan yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib, ‘ikinci Halep’ haline getirilmek isteniyor.

Esed rejimi ve Rusya’nın havadan, İran’a bağlı milislerin ise karadan ölüm yağdırdığı İdlib’de tam bir katliam yaşanıyor.

ÇAMURLA MÜCADELE

Saldırılar nedeniyle binlerce İdlibli evinden olurken kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması trajediyi daha da artıran faktörler olarak öne çıkıyor. Buna zorlu kış şartlarının da eklenmesiyle sular altında ve çamur içinde kalan çadırlarda sığınmacılar yaşam mücadelesi veriyor.

OYNAT 00:57 İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler Suriye'de 2011 yılı itibariyle dünyaya gelen çocuklar, ülkede savaştan başka bir şey görmedi. İş ve eğitim olanaklarının olmadığı birçok bölgede yüz binlerce çocuk bir gün olsun okula gidemedi. Cevad ve Yazan kardeşler bu çocuklardan biri. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'ten İdlib'e göçmek zorunda kalan ailelerin geçimini sağlamak için mezar kazıyorlar.

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YERİNDE GÖÇE KALICI ÇÖZÜM

Suriye’de terörden arındırdığı bölgelerde yaşanabilir, huzurlu güvenli bölgeler oluşturarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlayan Türkiye, İdlib’ten gelebilecek büyük göç dalgasını da yerinde önleyecek adımı atıyor. İçişleri Bakanlığının girişimiyle, sivil toplum kuruluşları İdlib gündemli bir toplantıda buluştu. Toplantıda çadır kurma ile briketten ev yapma maliyetleri karşılaştırıldı. Briketten ev yapmanın maliyetinin daha az olmasından dolayı AFAD koordinasyonunda İdlib’te briketten 32 metrekarelik tek katlı küçük evler inşa edilmesi kararı alındı.

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MALİYETİ 360 DOLAR

Altyapı çalışması tamamlanan proje ile briket evler yoluyla sığınmacılar çamur eziyetinden kurtularak. Briket evlerin maliyetinin 360 dolar olacağı belirtiliyor. Briketlerin yerinde temin edilerek de bölge ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

359 bin sivil yerinden oldu

İdlib’den Türkiye sınırı yakınına 31 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 359 bini aştı.

İdlib’de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son dört günde 31 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 359 bini geçti. Rusya, Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib’in Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor.

SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 359 bin 471’e bine ulaştı. Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib’in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

ANNELER ÇARESiZ

Fotoğraf: Arşiv

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli teröristlerin saldırılarından kaçan ailelerin, İdlib’de kış ile çetin imtihanı sürüyor. Çamur deryasına dönen kamplara su ve ekmek taşımada kullanılan araçlar yolda kalırken, devreye sokulan eşekler de çamura battı. Esed rejimi ve destekçilerinin evsizi bıraktığı 60 yaşındaki Um Hüseyin, “Çocuklar, ‘Üşüyoruz. Üzerimizi ört. Bizi ısıt. Açız’ diyor. Tuvaletlerini yaptırmak için çamurda bu yaşta kucaklayarak götürüyorum” dedi. Üç çocuk annesi Himde el Abdullah ise, “Yağmur yağınca çadırlarımız su sızdırıyor. Geceleri soğuktan titriyoruz. Isınmak için bir şey bulamıyoruz. Hem de nasıl üşüyoruz” diye konuştu.