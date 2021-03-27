Çam kese böcekleri zehir saçıyor: Hem insanları hem hayvanları tehdit ediyor

İzmir Medicana Hastanesi'nde görevli dermatolog Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Çam kese böceği, değdiği zaman özellikle alerjik bünyeli kişiler için çok tehlikeli olabilir. Vücuda değdiği yerlerde kızarıklığa, kabarıklığa, kırmızı döküntülere sebep olabilir. Bu döküntüler çok kaşıntılı olabilir. Kaşıntı sonrasında, pek çok deri hastalıklarını da meydana getirebilir. Bu hastalıklar atopik egzama, egzamaya bağlı da deri değişiklikleri meydana getirebilir. Kaşınmaya bağlı olarak deride bakterili enfeksiyonların oluşmasıyla, kızarıklıklar daha sulantılı ve kabuklu yaralar haline gelebilir. Öncesinde küçük bir kaşıntı, ürtikerken sonrasında farklı boyutlara ulaşabilir. Kızarıklar oluştuktan sonra tamamen kendisinin geçmesini beklemeden, mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmaları gerekmektedir" dedi.



Tüylü ve yumuşak vücut yapılarından dolayı çocukların merak ettiği bir canlı olabileceğini söyleyen Şendur, "Ağaçların dallarında keseler halinde olan bu böcekleri, yere düşürmeye çalışılmamalı. Bu böcekler yere, toprağa düştükten sonra çocukların oyuncakları haline gelebilir. Çünkü bu tırtıllar birbirinin ardında sıralı vagona benzer bir şekilde hareket ederler. Oyuncak gibi bu böceklere dokunmak veya sevmek tehlikeli bir hale dönüşebilir" diye konuştu.

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'KEDİ VE KÖPEKLERE DE ZARAR VERİYOR'

Böceklerin sadece insanlara değil hayvanlara da zarar verdiğini ifade eden veteriner hekim Doğa Erdinç ise, "Özellikle genç köpekler çok hareketli ve doğadaki diğer canlılara karşı çok meraklı oluyor. Köpekler diliyle, kediler de patisiyle merak ettikleri canlılara dokunmak istiyor. Bu böceklere diliyle dokunan köpeğin dilinde parçalanma, bir kısmında düşme gibi kayıplar oluşabilir. Patileriyle dokunan kedilerin patilerinde ise şişme, topallık gibi sorunlar yaşanıyor. Buradan evcil hayvanları olan kişilere tavsiyem; ağızlarında bir köpürme, şişme, garip davranışlar olursa hiç vakit kaybetmeden bir veteriner kliniğine götürmeleri" dedi.

'TOPRAK ALTINDA 4 YIL KADAR KALABİLİRLER'

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski başkanı Ferdan Çiftçi de çam kese böceklerinin kelebek familyasındaki zararlı bir tür olduğunu söyledi. Çam kese böceklerinin kızılçam, karaçayır ve sedir türlerine zarar veren bir tür olduğunu belirten Çiftçi, şunları ifade etti:

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"Çamların yapraklarını yiyerek beslenirler. Vücutları tüylüdür. 35-40 metrekare uzunluğunda ve kolonlar halinde yaşarlar. Yollarda bir vagon katarı gibi hareket ederler ve beslenmelerini tamamlandıktan sonra bulundukları yere yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalarını bıraktıktan sonra toprak altına girerler ve pupa dönemini toprak altında geçirirler. Toprak altında dört yıl kadar kalabilirler. Bunların mücadelesinde ilaçlama yapılamaz, doğal yollarla mücadelesi yapılmalıdır. Bu böcekleri yiyerek beslenen kuşlar ve yarasalar mevcut. Böceklerin yuva yaptığı ağaç dallarına bu kuş ve yarasaları koyarak, böceklerin tükenmesi sağlanabilir veya bu böceklere zarar vermeden bunların toplatılması yapılabilir."

GÜNDEM İstanbul'daki palmiyelerde 'kırmızı böcek' tehlikesi: Bulaştıkları ağacı öldürüyorlar

FOTOĞRAF 14 Teke böceğinin zarar verdiği ağaçlar kuruma ve yok olma durumuyla karşı karşıya. Uzmanların ithal edilen bitkiler üzerinden ülkemize giriş yaptığını düşündüğü Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği İstanbul'da bulunan özellikle Akçaağaç ve Çınar ağacı gibi türlere ciddi zararlar veriyor. Teke böcekleri yumurtalarını ağaçların kabuklarının altına yerleştiriyor. Yaklaşık 7 ayın ardından o yumurtalar çatlıyor ve larvaya dönüşüyor. En büyük zararı larva döneminde veren Teke böceği beslenmek için ağacın içerisindeki dokuyu yiyor. Ağaçların içerisinde oluşan bu boşluklar ağacın beslenmesine engel oluyor ve ağaçların devrilmesine yol açıyor. İlk olarak 2014 yılında İstanbul'da görülen bu türle mücadele devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri teke böceği ile mücadele kapsamında 2 ay içerisinde 180 adet ağacı kesmek zorunda kaldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yaklaşık 800'e yakın ağaçta larvaların olduğu öğrenildi. Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği hakkında DHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, “Bu böceğin Türkiye'de tek bir türü bulunuyor. Bu böceğin anavatanı Asya'nın doğusu, Çin, Kore ve Japonya'da görüldüğü tespit edilmiş. Bu tür, ithal edilen bitkiler aracılığıyla ülkemize geldi. Gümrüklerimizde sıkı denetim yapılmasına rağmen böceklerin farklı evreleri bulunuyor. Yumurta dönemi, larva dönemi, ergin dönemi ve pupa dönemi. Yumurta veya larva döneminde bitkinin içerisinde olduğundan ne kadar dikkat edilse de gözden kaçabiliyor. Türkiye'nin doğasına özgü bir tür değil. İstilacı tür olarak nitelendiriyoruz. İstilacı türlerin bazı özellikleri var. Bulundukları doğal ortamın dışına gittikleri yerlerde yırtıcıları yok. Doğal düşmanları olmadığı için de çok rahat gelişebiliyor” dedi. Teke böceğinin ağaçlar için tehlikesinden bahseden Doç. Dr. Erdem Hızal, “Böcekleri iki gruba ayırıyoruz genelde. Sağlıklı ağaçlara gidenler veya ölmüş ya da ölmekte olan ağaçlara giden türler diye. Bu böceğin çok zararlı olmasının nedeni sağlıklı ağaçlara giden türlerde yer alması. İstanbul'da birinci derecede konukçusu Akça ağaçları. Akça ağaçları öncelikli olarak tercih etmekte ve daha sonra At kestanesi, Çınar, Kavak gibi türler gelmekte. Bu böceğin asıl zararını larvaları yapmaktadır. Ergin böcekler ağaçların dallarındaki kabukları ve yaprakların ana damarlarını yiyerek beslenirler. Bu beslenme sonucu ufak zarara sebep olmaktadırlar. Ama larva döneminde yumurtadan çıktığı andan itibaren ağacın gövdesinden beslenerek zarar vermekte.” Şeklinde konuştu. Teke böceği ile mücadele yöntemini anlatan Doç. Dr. Hızal, “Bu böcekle iki yöntemle mücadele edebiliyoruz. Bir ergin döneminde bir de larva döneminde mücadele edebiliyoruz. Ergin döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tavsiye niteliğinde önerdiği ilaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kullanıyor. Önerilen araçları ergin haldeki böceklerin bulunduğu ağaçların tepe tacına ve gövdesine uyguluyor ve böcekler ölüyor. Diğer bir yöntemse larva döneminde yapılan yöntem. Ağaçların kesilerek alandan uzaklaştırılıp yongalanması şeklinde oluyor. bu ağaçları kesmek yetmiyor. Çünkü larvaların gelişimi bu ağaçların içerisinde devam ediyor. Bu yüzden muhakkak suretle yongalanması gerekiyor. Aksi takdirde böcekle mücadele etmiş olmuyorsunuz” dedi. Teke böceğinin yaşam döngüsünü anlatan Hızal, “Ergin dönemini biz mayıs sonundan itibaren bu sene havalar biraz sıcak gitti belki biraz daha erken olabilir. Mayısın son haftasından itibaren görmeye başlarız. Ağustos'un ilk haftasına kadar bunları görme şansımız olabiliyor. Bu böceğin bulunduğu ağacı kurtarmak için hangi dönemde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ergin döneminde görüldüyse ilaçlama ile ağaç kurtarılabilir. Ancak larva dönemindeyse ağacı kesmekten başka çare yok. Primer zararlı bir böcek yani sağlıklı ağaçlara giden bir böcek. Yani o ağaca müdahale etmezseniz hemen iki ağaç ötesindeki sağlıklı ağaçları yok edebilir” diye konuştu. Teke Böceği ile mücadele eden ekipte yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zirai Mücadele Şefi Hale Günkut yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdi. Hale Günkut, “Bu böceğin zararını larvası veriyor. Ağacın içerisinde odun dokusunda beslenerek ağacın kurumasına sebep oluyor. Teke böceği ile mücadele kapsamında bu yıl için 180 tane ağacı kestik. Şu anda Sultangazi'de kesiyoruz. Bunun öncesinde Fatih'te, Gaziosmanpaşa'da, Zeytinburnu'nda birçok alanda ağaç kesimi yaptık ve devam edeceğiz. Bu sene için daha yolun başındayız. Şu ana kadar larvaların olduğu 800 küsür ağacımız var. Bu rakam artabilir. Bu çalışma ilçe belediyelerle ortaklaşa yaptığımız bir çalışma ve bize onlardan da dönüş oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bizi bu çalışmalarda denetliyor” dedi. Böceğin en çok akçaağacı sevdiğini belirten Günkut, “İlaçlama yüzde yüz başarılı değil maalesef. Çünkü bu böcek dünyadaki en tehlikeli üçüncü böceklerden birisi. Akça ağaç ve çınar da yoğun olarak bulunuyor. İlaçlamayla elimizden geldiğince kurtarmaya çalışıyoruz ama yüzde yüz başarı olmuyor. Böceğin en çok zarar verdiği ve sevdiği ağaç Akça ağaç, çınar ve oya ağacı. Bunların dışında Söğüt'te ve Kavak'ta da görünüyor. Bunların dışındaki hemen hemen bütün ağaçları dikebiliriz. Bizler de zaten kesilen ağaçların yerine Akça ağaç diktirmemeye çalışıyoruz. İlk olarak 2014 yılında Fatih'te tespit ettik bu böceği. Fatih ve Zeytinburnu en çok görülen bölgeydi. Bu böcek şu anda Zeytinburnu'nda bayağı bir minimize oldu. Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta görülüyor. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz.” İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi: Ağaçları kesmek bile tek başına yetmiyor İstanbul'da akçaağaç, çınar gibi birçok ağaç türü istilacı bir tür olan teke böceği nedeniyle tehlike altında. Eğer erken tespit edilmezse ağaçların kesilmesi gerekiyor.

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FOTOĞRAF 8 Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin 'Drakula' lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken böceğin yayıldığı belirlenen 2 bin 400 dekar fındık bahçesinde ağaçların köklerinden sökülmesine başlandı. Sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor. Böcek son günlerde, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor. 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı, yayımladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı aldı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararda, Maçka ilçesinde 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek. Kararnamede, Karantina zararlısı olan ve ilçemiz fındık bahçelerinde zarar veren Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır' denildi. Kararnamede ayrıca, bölgede fındık bahçelerinde zararlı böcekle mücadele kapsamında, söküm işlemi yapacak üreticilere, ödenek verileceği belirtildi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, drakula böceği ile mücadele işlemlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirterek, Şu anda koronavirüs insanlık için ne ise drakula böceği de fındık için aynı şeyi ifade ediyor. Koronavirüsten daha hızlı yayılıyor drakula böceği tehlikesi. Bu anlamda cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Tarım Bakanlığımız, Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere çalışmalara başlandı. 7 mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Bölgede bulunan bu salgını durdurabilmek için fındık bahçelerinde sökme ve yakma işlemlerini yapıyoruz. İlçemizde 2 bin 400 dekarlık bir alanda görüldü. Bunu bir an önce bu alanda tutup bertaraf etmek zorundayız. Aksi taktirde ilçemizden bölgeye hızlı bir şekilde yayılıp fındığı yok edecektir. Bu böcek ilk çıktığı zaman mücadele kapsamında yapılan işlemler için üretici söküm işlemini kendi imkânları ile yaptıktan sonra teşvikten faydalanabiliyordu. Bu kapsamda vatandaşın bunu doğru bir şekilde kendi kendine sökemediğini fark ederek devreye biz girdik. Şimdi vatandaştan hiçbir ücret talep etmeden söküm işlemini belediyemiz ve ilçe ziraat odası ile birlikte biz yapacağız” diye konuştu. Üreticinin maddi olarak hiçbir zarara uğramadığını kaydeden Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz ise, “Şubat ayı sonuna kadar söküm işlemlerini tamamlayacak şekilde çalışmalara başladık. Bu zararlı böcek ilk çıktığı zaman 385 dönümde yer alıyordu ama şimdi 2 bin 400 dönüme kadar yayılmış durumda. Geçen yıl bakanlığın yapmış olduğu ıslah çalışmalarına vatandaş eşlik etmedi. Ama bu yıl işlemler tamamen bizim tarafımızdan yapılıyor. Bu şekilde ıslah çalışmasını tamamlayıp bu böcekten tamamen kurtulacağız” dedi. Koronavirüsten daha hızlı yayılıyor: 'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp yakılıyor Trabzon'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400 dekar alandaki fındık bahçelerinde söküm başlatıldı. İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken, köklerinden sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, böceğin koronavirüsten daha hızlı yayıldığını belirterek, "Mücadele doğru şekilde yapılmazsa fındığın sonu gelebilir” dedi.

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