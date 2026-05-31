Cam silerken apartman boşluğuna düştü: Savcılıktan 'şüpheli ölüm' kararı

İstanbul'da cam silmek için çıktığı sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu kadın yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı noktaya ulaşabilmek için bir dairenin banyo duvarını kırarken, savcılık olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde iddiaya göre cam silmek için çıktığı 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova (43), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Cambaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı binanın 5'inci kattaki evinin camını silmek isteyen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova, apartman boşluğuna düştü. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğunda sıkışan Telli Novruzova'ya ulaşmak için 1'inci kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Bulunduğu yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Savcılık şüpheli ölüm olarak değerlendirdi
Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından savcılık, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.