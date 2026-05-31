Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Cam silerken apartman boşluğuna düştü: Savcılıktan 'şüpheli ölüm' kararı

Cam silerken apartman boşluğuna düştü: Savcılıktan 'şüpheli ölüm' kararı

23:0831/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
İtfaiye ekipleri kadına ulaşmak için duvarı kırdı.
İtfaiye ekipleri kadına ulaşmak için duvarı kırdı.

İstanbul'da cam silmek için çıktığı sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu kadın yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı noktaya ulaşabilmek için bir dairenin banyo duvarını kırarken, savcılık olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iddiaya göre cam silmek için çıktığı 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Cambaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı binanın 5'inci kattaki evinin camını silmek isteyen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova, apartman boşluğuna düştü. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğunda sıkışan Telli Novruzova'ya ulaşmak için 1'inci kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Bulunduğu yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık şüpheli ölüm olarak değerlendirdi

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından savcılık, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


#İstanbul
#Fatih
#Koca Mustafapaşa Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler