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Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

00:532/06/2025, Pazartesi
IHA
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69 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
69 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de ikinci kattaki evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'de iddiaya göre cam silerken 2'nci kattan düşen 69 yaşındaki Vesile Açar, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2'nci katında oturan Vesile Açar, iddiaya göre evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek düştü. Olayı gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Vesile Açar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



#Çanakkale
#Gelibolu
#Cam Silme
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