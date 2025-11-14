Yeni Şafak
Çamaşır suyu içen küçük çocuk hastanelik oldu

Çamaşır suyu içen küçük çocuk hastanelik oldu

12:4714/11/2025, Cuma
IHA
Olay, Kaleyazası Mahallesi Koca Sokak’ta bir evde meydana geldi.
Olay, Kaleyazası Mahallesi Koca Sokak’ta bir evde meydana geldi.

Sinop’ta yanlışlıkla çamaşır suyu için 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaleyazası Mahallesi Koca Sokak’ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlışlıkla çamaşır suyu içen 3 yaşındaki çocuk bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, fenalaşan çocuğu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Sinop
#Çamaşır suyu
#Kaleyazası Mahallesi
YASAL UYARI

