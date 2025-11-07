Karabük’te yardım etkinliğinde satılan dönerden 28 öğrenci zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile Anayasa İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler, okulun karşısında bulunan Yeşil cami içerisinde düzenlenen yardım etkinliğinde satılan tavuk dönerden yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine okullara 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.