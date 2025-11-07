Yeni Şafak
Karabük’te yardım etkinliğinde satılan dönerden 28 öğrenci zehirlendi

16:477/11/2025, Cuma
IHA
KARABÜK’TE GAZZE İÇİN DÜZENLENEN YARDIM ETKİNLİĞİNDE DAĞITILAN PİLAV ÜSTÜ TAVUK DÖNER VE AYRAN TÜKETEN 28 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ.
Karabük’te yardım etkinliğinde dağıtılan pilav üstü tavuk döner ve ayran tüketen 28 öğrenci zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile Anayasa İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler, okulun karşısında bulunan Yeşil cami içerisinde düzenlenen yardım etkinliğinde satılan tavuk dönerden yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine okullara 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Zehirlenme şikayetiyle başvuran 22 öğrenci Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 6 öğrenci ise Safranbolu Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.


Olayın ardından Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yardım etkinliğinin gerçekleştirildiği camide satılan döner ve ayrandan numune aldı. Gıda maddelerinin analizleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

