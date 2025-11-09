Rize’de 94 kişi mevlitte dağıtılan tavuktan zehirlendi

Rize'de bir mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı inceleme başlatırken, Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "Zehirlenen hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Rize’nin Muradiye beldesinde bir vatandaşın çocuğu için okuttuğu mevlitte 94 kişi yedikleri tavuktan zehirlendi.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın çocuğu için okuttuğu mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi tavuktan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, inceleme başlatıldı.