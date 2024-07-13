Cambaz ödülleri bugün

3. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle sahiplerini bulacak. 15 Temmuz'da şehit düşen gazetemizin foto-muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, bu akşam Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

8 BİN FOTOĞRAF GELDİ

Gazetemizin geleneksel hale getirdiği yarışmanın üçüncüsüne başvurular mayıs ayında başladı. Her geçen gün ilginin büyüdüğü yarışmaya bu yıl 8 bin fotoğrafla başvuru geldi. Ödüllü fotoğraf yarışmasında, foto muhabirlerin objektiflerinden yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihi fotoğraflar, drone ile çekilmiş fotoğraflar ve cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar yarıştı. 2024 yılında yarışmanın özel ödülü, Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü ismiyle, Gazze’nin sesini duyurmak için hafızaları uyandırmaya çalışan fotoğraflar arasından seçilecek.

Yeni Şafak Gazetesi tarafından belirlenecek fotoğraflar, Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler başlığı altında bir araya gelecek.

800 BİN TL ÖDÜL

Geçtiğimiz yıl Ayasofya fotoğraflarının yarıştığı 'Hikayeyi Tamamla' kategorisinde, bu yıl en iyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası fotoğrafı seçilecek. 4 kategori ve 2 özel ödülde toplamda 800 bin TL ödül verilecek.







