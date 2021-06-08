​Cambaz’ın katillerine yeni dava

15 Temmuz darbe girişiminde Çengelköy’de aralarında Yeni Şafak Muhabiri Mustafa Cambaz’ın da olduğu 9 kişiyi şehit ettiği için 9’ar kez müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci eski Albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar’a bir dava da Boğaziçi Köprüsü’nde yaşanan olaylarla ilgili açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede köprülerin kapatılması 34 kişinin katledilmesi talimatını Çıkrıkçı ve Aygar’ın verdiği belirtilerek, 2 darbeci hakkında 319’ar kez müebbet hapis cezası istendi.

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Mürsel Çıkrıkçı

FETÖ’cü Aygar, kalkışmanın başarısız olmasının ardından Antalya’ya kaçmıştı. Aygar, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sefai B’nin evinde saklandığı dolabın içerisinde yakalanmıştı.

KATLİAM TALİMATINI VERDİ

FETÖ’cülerin darbe girişimi öncesinde yaptıkları görevlendirmelerde görev alanları Çengelköy ve Kuleli ile sınırlı olmayan darbeci albayların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçişe kapatan darbeci askerleri doğrudan emir komuta belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede darbeci Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki darbeci askerlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerine yer verildi.

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4 KİŞİYİ VURDUK SORUN YOK

Darbeci albaylardan Muammer Aygar’ın Çengelköy’de darbeye direnen vatandaşları silahla vurduklarını söylediği WhatsApp yazışmaları da iddianamede yer aldı. Aygar’ın “Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk sorun yok” diyerek yazdığı kişiler arasında gazetemiz foto muhabiri Mustafa Cambaz da bulunuyordu.

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DÜNDAR’I DERDEST EDECEKLERDİ

Aygar’ın dönemin 1.Ordu komutanı Ümit Dündar’ı derdest etmek için nasıl plan yaptığı iddianamedeki yerini aldı. Aygar’ın Dündar’ı derdest edebilmek için Kuleli Askeri Lisesine davet ettiği konuşma da “Mürseli kontrol edemiyorum diyerek davet ettim” ifadeleri yer alıyor. Darbeci eski albaylar Çıkrıkçı ve Aygar hakkında 319’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi. Aralarında Mustafa Cambaz, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok ve Halil Kantarcı’nın da bulunduğu 34 kişi şehit olmuş 400’e yakın kişi de yaralanmıştı. İki eski albayın yargılanacağı dava 7 Temmuz’da İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Turgay Ödemiş

Parçaladın mı, affetmek yok!

İddianamede darbeci Mürsel Çıkrıkçı’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki darbeci askerlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerine yer verildi. Buna göre Çıkrıkçı, eski Yarbay Turgay Ödemiş’e “Parçaladın mı iti, affetmek yok, it sürüsüne af yok” diyerek katliam emrini verdi. Astsubay İbrahim Gül’ü de telefonla arayan Çıkrıkçı, “Ne durumda tank taburu, affetmesin bir daha çaksın” diyerek silahlı saldırının devam etmesi gerektiği emrini verdi. İddianamede darbe girişiminin diğer aktörleriyle de irtibat kurmak için oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” adlı WhatsApp grubundaki yazışmalara da yer verildi.