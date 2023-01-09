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İSTANBUL

Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı

Otomobil sektörünün baş belası stokçular, haksız kazanç için bu kez cami otoparkını tercih etti. Çamlıca Camii'nde stoklanan araçların sosyal medyaya yansımasının ardından tepki toplayan stokçular, otoparkta bulunan bütün araçları hemen kaldırdı.

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Haber Merkezi İHA
Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı
​Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı.

Salgın sonrası otomobil piyasasında, stokçuluk yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlerin sayısı arttı. Bayilerde sıfır araç bulamayan vatandaşlar, galericilerin yüksek fiyatlarına maruz kaldı. Daha önce birçok kez benzeri yaşanan durum, bu kez Çamlıca Camii otoparkında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir filo şirketine ait olduğu görülen yüzlerce aracın otopark alanını doldurduğu görüldü.

Tüm araçlar gitti

Bu durumun medyaya yansımasının ardından tepki toplayan stokçular, otoparkta bulunan bütün araçları hemen kaldırdı.

Otopark alanında bir tane bile araç bırakılmadı.

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