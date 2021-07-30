Çamoluk kırsalına eğitim çıkarması ​

Öğretmenim Benimle projesi kapsamında çocuklarla birlikte sanatsal etkinliklerin yanı sıra, hikaye okuma, eğitici oyunlar gibi çalışmalara yer verilirken ailelerle de iletişime geçilerek iş birliği yapıldı.

Giresun Çamoluk’taki 85. Yıl Anaokulu Müdürü Neslihan Ercan ve Anaokulu Öğretmeni Yasemin Kırma tarafından başlatılan ‘Öğretmenim Benimle’ projesi ile çocukların okul öncesi eğitimden geri kalmalarının önüne geçilecek. Proje; şartların elverişsizliği sonucu farklı eğitim düzeyinde bulunan çocuklar için ortak bir seviye oluşturmayı amaçlıyor.

AMAÇ OKULLARINA KOLAY ALIŞTIRMA

Çamoluk Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenler, okul öncesi çağına gelmiş fakat çeşitli sebeplerden dolayı eğitim-öğretimden uzak kalmış çocuklara ulaşarak ilkokula hazırlamayı ve çocukların okula alışmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Öğretmenim Benimle projesi kapsamında çocuklarla birlikte sanatsal etkinliklerin yanı sıra, hikaye okuma, eğitici oyunlar gibi çalışmalara yer verilirken ailelerle de iletişime geçilerek iş birliği yapıldı. Çocuklar hakkında aileler bilgilendirildi. Proje bitiminde eğitime katılan çocuklara katılım belgeleri verilerek proje tamamlandı. Neslihan Ercan ve Yasemin Kırma, bu tarz projelerin Türkiye genelinde yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Kırsalda yaşayan her çocuğun eğitim hakkından her yaşta faydalanması ve desteklenmesi gelecek yarınlar için önem arz etmektedir” dediler.

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Emre Çömen

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