Can düdüğüyle enkazdakilere ses olacaklar

Maltepe'deki Binbaşı Necati Bey İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların seslerini duyuramamasından etkilenerek sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde deprem düdüğü üretmeye başladı. Çok sayıda aktif fay hattını topraklarında barındıran Türkiye'de, depreme karşı hazır olmak büyük önem taşıyor. Tasarım ve 3D yazıcı ekibi olarak iki gruba ayrılan öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin de desteğiyle mısır ve şeker kamışından deprem düdüğü üretmeye başladı.





Alparslan Ceylan

VİDEODAN ETKİLENİP DÜDÜK YAPMAK İSTEDİLER

Sınıf öğretmeni Alparslan Ceylan, öğrencilerinin deprem düdüğü yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. "Can düdük" diye isimlendirilen düdüklerinin acil durumlarda, deprem, sel, tsunami ve hortum gibi doğal afetlerde enkaz altında kalınması halinde insanların seslerini duyurması için üretildiğini belirten Ceylan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerinin izledikleri deprem farkındalığı videosundan etkilendiklerini ve kendisine düdük yapma fikri ile geldiklerini söyledi.





GERİ DÖNÜŞLER YÖNLENDİRDİ

Dünyada üretilen deprem düdüklerini okuldaki 3D yazıcı ile aynı şartlar altında yaptıklarını, düdüklerin ses, dayanıklılık, ışık ve suya karşı mukave-metlerini test edip belirle-dikleri model üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Ceylan, "Bunları velilerimize dağıtarak aldığımız geri dönüşler sonunda belirlediğimiz modeller üzerinde karar kıldık ve ürettik. Düdük üretiminde herkesin erişimine açık programları kullandık. Öğrenciler de birbirlerini tamamlayarak fikirleri ortaya çıkardı" diye konuştu.





AĞIZDA BİRİKEN HAVA YETERLİ

Ceylan, düdükten 80 ile 150 desibel aralığında ses elde edebildiklerini, göçük altında kalan kişinin imkanlarını ve fiziksel yapısını da gözeterek akciğerdeki havadan ziyade ağızda dolan havayı kullanacak şekilde ses çıkmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.





Çok az oksijenle en yüksek desibelde ses

Deprem esnasında bilinci kaybetme ihtimaline karşı düdüğün üzerinde T.C. Kimlik Numarası, kan grubu ve aile yakınlarından birinin telefon numarasının yer aldığını belirten Ceylan, şöyle konuştu: "Üretirken çok az oksijenle, üflemeyle en yüksek desibelde ses çıkarsın istedik. O nedenle çift kanallı düdüğümüzde ona dikkat ettik. Düdüğümüzü fosforlu malzemeyle ürettik, gündüz aldığı ışıkla dar alanda da olsa kendini gösterecek şekilde ışık üretiyor. Projemiz son noktaya varmış değil, yeni yaptığımız fikirle küçük led koyarak 36 saat ışık sağlasın istiyoruz. Düdükleri yaş aralığına göre üretiyoruz, ana sınıfındakiler için ağızları küçük olduğundan onlara uygun üretim yapıyoruz. Mesela geçen hafta gelen geri dönüşe göre, protez diş kullananların ağzından fırlamasını önlemek için küçük bir çıkıntı ekledik" ifadelerini kullandı.





Örnek davranış sergiliyorlar

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de ülke olarak depreme karşı çocukların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini, Binbaşı Necati Bey İlkokul öğrencilerinin de 3D teknolojisi ile can düdükleri ürettiklerini söyledi. Tiryaki, deprem anında binaların çökmesi sonucu yardıma muhtaç olanların seslerini duyurmak istediğine dikkati çekerek, "Bu sayede öğrencilerin ürettikleri can düdüklerini üfleyerek yardım talebinde bulunabilecekler. Öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber örnek davranış sergiliyor." dedi.











