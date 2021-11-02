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ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
Foto/arşiv

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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