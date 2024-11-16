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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift taraflı askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift taraflı askıya alındı

13:4816/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Foto: DHA.
Foto: DHA.

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" açıklamasında bulundu.

Çanakkale Boğazı'nda Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. Boğaz trafiği, transit gemi geçişlerine çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.



Romanya'dan Fransa'ya giden, 289 metre uzunluğundaki, Liberya bayraklı 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait'Kurtarma-4', Kurtarma-13' ve ‘Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.



Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.




#Çanakkale Boğazı
#Gemi Arızası
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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