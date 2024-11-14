Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

09:0314/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla geçici bir süreyle çift yönlü olarak askıya alındı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; gemi trafiğini askıya alınma nedeni
"Transocean Barents"
isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması.

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.




#İstanbul Boğazı
#Gemi Trafiği
#sondaj gemisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli 2025 maaş hesaplaması değişiyor : 2000 - 2008 öncesi sonrası için çizelge çizildi