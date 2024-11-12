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Dev petrol platformu Çanakkale Boğazı'nda: Tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Dev petrol platformu Çanakkale Boğazı'nda: Tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

15:3612/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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Ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.
Ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

Çanakkale Boğazı'nda Petrol platformun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.


İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.


Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.



#çanakkale
#Çanakkale Boğazı
#petrol platformu

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