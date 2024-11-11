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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

11:0611/11/2024, Pazartesi
AA
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İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nda makine bölümünde arıza olan tanker, KEGM römorköru tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan SATURN-1 isimli 141 metre boyundaki boş tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde ve KURTARMA-11 römorkörümüzün yedeğinde Küçükçekmece'ye demirletildi"
ifadesi kullanıldı.



#arıza
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