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Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Sürüklenen ve içinde üç kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen yedi metre uzunluğundaki, içinde üç kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

07:46 - 26/02/2024 Pazartesi
IHA
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.


Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.




#Çanakkale Boğazı
#Tekne
#Kilitbahir
1 saat önce
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