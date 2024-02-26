Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Sürüklenen ve içinde üç kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

Mersin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.