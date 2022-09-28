Gölün rengini gören kan zannediyor

Dünyada bu özelliklere sahip sadece sekiz tane göl bulunuyor. Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini karotenoid üreten alglerden alıyorlar. Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor. Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tanesi de Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunuyor. Rengi kırmızıyı da andıran gölü görenler gölün içinin kan dolu olduğunu görmüş gibi oluyor. Dalyan köyündeki göl yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Gölü çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Buraya pembe gölü germeye geldik. Yılın belli dönemlerinde renk değiştiriyor. Pembe rengini almış. Çok güzel bir manzara. Hemen karşımızda Bozcaada var. Burada muhteşem bir manzara var, çok beğendik" dedi.

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