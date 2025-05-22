Çanakkale'de denize yasa dışı bırakılan 320 ahtapot tuzağına el konuldu

Kurumdan yapılan açıklamada, denizlerde ve iç sularda yürütülen etkin denetimler ve anlık müdahale kabiliyeti sayesinde, sucul biyoçeşitliliğin yerinde korunduğu belirtildi.





Bu kapsamda başlatılan çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, ekiplerce yapılan deniz denetimlerinde, ayağına olta takılan bir martının, hızlı ve etkili müdahaleyle zarar görmeden kurtarıldığı kaydedildi.





Denize yasa dışı bırakılmış yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda, takım halinde 320 ahtapot tuzağının da tespit edildiği belirtilen açıklamada, bunlara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.





Açıklamada, "Yalnızca su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda deniz memelileri, su kuşları ve tüm sucul ekosistemin korunmasına da büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık ve sucul yaşamın devamlılığı için karada, denizde ve iç sularda her daim bulunmamız gereken yerdeyiz." ifadeleri kullanıldı.











