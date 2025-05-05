Atlantik'ten Marmara'ya geldi! Denizde alarm

Marmara Denizi'nde zaman zaman görülen denizanası türlerinden kahverengi renkli "Pusula denizanası", Erdek ilçesine bağlı Düzler Kyzikos sahilinde karaya vurdu. Uzmanlar, kahverengi gövdeli denizanalarının "Pusula denizanası" olarak bilindiğini belirterek bu türün, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve İngiltere'nin Batı ve Güney kıyılarında yaşadığını, Marmara Denizi'ne ise gemilerin balast suları ile gelmiş olabileceğini belirtti.





"TEMAS HALİNDE TATLI SU KULLANMAYIN"





Denizanalarının yaşadıkları bölgelere göre zehir şiddetlerinin değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, temas durumunda ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtilerin oluşabileceğini ifade etti. Bu tür temaslarda bölgenin kesinlikle tatlı su ile yıkanmaması, çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı. İlk müdahalenin deniz suyu ile yapılması, ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önerildi.





"ÖLÜMCÜL ETKİSİ BULUNMUYOR"





Türkiye'deki sayılı deniz anası (meduz) uzmanlarından İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde görülen bu türün öldürücü etki taşımadığını söyledi. Dr. Okyar, "Bu tür, Marmara Denizi'nde ilk defa Erdek Körfezi'nde Ağustos-Eylül 2000 tarihinde kaydedilmiştir. O tarihten beri Marmara Denizi'nde özellikle kıyısal alanlarda genelde az sayıda gözlemlenmektedir. İnsanlara temas ettiklerinde öldürecek veya tıbbi yardım gerektirecek kadar etkili zehirleri yoktur" dedi.





AHTAPOTU ÖPÜP SEVDİ, DENİZE BIRAKTI





Aydın’ın Didim ilçesinde bir balıkçı, ağına takılan ahtapotu öperek sevdi ve tekrar denize bıraktı.





Didim'in Akköy Mahallesi Taşburun'da, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Birol Çinçik avlanmak için Didim Taşburnu'ndan denize açılarak ağ bıraktı. Denize bıraktığı ağa ahtapot takılan balıkçı, ağdan kurtardığı ahtapotu tekrar denize saldı.





Çinçik'in ahtapotu eline alarak sevip öptükten sonra denize bıraktığı anlar ise bir başka balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü vatandaşlar tarafından da beğenildi.











