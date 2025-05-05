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Şişli'deki korkunç cinayetin katil zanlıları yakalandı

Şişli'deki korkunç cinayetin katil zanlıları yakalandı

12:535/05/2025, Pazartesi
IHA
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İstanbul'da korkunç cinayetin katil zanlıları yakalandı
İstanbul'da korkunç cinayetin katil zanlıları yakalandı

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındakilerin Silivri'de gözaltına alınma anları ortaya çıktı. Olayda kullandıkları araçla yakalanan failler, Aksu'yu sokak ortasında kaçırmak istemiş, direnç gösteren kadını silahla vurarak öldürmüştü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şişli'de yaşanmıştı. 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.


Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı.



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