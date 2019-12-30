Gündem Çanakkalede şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu 2 hafta önce bakım ve onarımı yapılmıştı
ÇANAKKALE

​​Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu​

Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu: 2 hafta önce bakım ve onarımı yapılmıştı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, etkisini attıran poyraz fırtınası bir apartmanın çatısı uçurdu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı. Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu.
Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ilçede hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı.

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Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çatı 2 hafta önce onarımdan geçmişti

Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Tunceli'de fırtına çatı uçurdu
OYNAT 01:22
Tunceli'de fırtına çatı uçurdu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu.Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 94 mahallesinde, 3 katlı bir evin çatısı uçtu.Fırtınada uçan çatı elektrik direğini devirirken, ölü ve yaralı olmadı.


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