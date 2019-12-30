Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu: 2 hafta önce bakım ve onarımı yapılmıştı

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ilçede hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı.

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Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çatı 2 hafta önce onarımdan geçmişti

Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.