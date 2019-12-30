Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
Çanakkale’de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu: 2 hafta önce bakım ve onarımı yapılmıştı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, etkisini attıran poyraz fırtınası bir apartmanın çatısı uçurdu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı. Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ilçede hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı.
Çatı 2 hafta önce onarımdan geçmişti
Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.