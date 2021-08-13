Çanakkale'de yakalandı: 900 liradan satışa sunuldu

Saros Körfezi'nde yakalanan 6 kiloluk sırtıkara balığı Çanakkale Balık Hali tezgahında sergilendi. Kofananın bir büyüğü olan, lüfer avı mevsiminde daha nadir olarak avlanan sırtıkara, iriliğiyle hem esnafı hem de vatandaşı şaşırttı.

DHA

Balıkhane esnafının dahi uzun süredir görmeye hasret kaldığı sırtıkara, kilosu 150 liradan satışa çıkarıldı.

DHA

Sırtıkara balığını satışa sunan esnaf Onur Öget, "Kofana balıkları normalde 2 kilo olur ama bu 6 kilo olduğu için bu balığa sırtıkara denir. Şu anda balıkhanede tek, hatta Çanakkale’de de tek. Ara sıra gelen bir balık. Saros’dan geldi bize. Dalyandan tutulmuş bir balık. Balığı çok güzel şekilde tuzda yapabilirisiniz. Izgarada ve fırında da pişirebilirsiniz. Bu balığı bulduğun zaman alman lazım. Tabi balığın fiyatı nadir çıktığı için biraz yüksek, 150 lira gibi bir kilo fiyatı var. Bu kış aylarının balığıdır. Aralık ve ocak aylarında çıkar. Lüfer akınından sonra gelen bir balık bu. Ama o zaman bile çok nadir gelir. İnşallah alan birisi çıkar, afiyetle yer” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Türkiye sularındaki 512 balık türünden özellikle ekonomik değeri bulunan levrek, zargana, lüfer gibi 34 türde balık parazitlerine rastlanıldığını belirten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu parazitlerden 24 türün ise ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi. Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıklarını ve balıkların beslenememe başta olmak üzere çeşitli hastalıklara bağlı olarak öldüklerini kaydetti. İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den 101 yeni balık türünün Akdeniz'e geldiğini kaydeden Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu türlerden sadece balon ve aslan balıkları hakkında çalışmalar yapıldığını aktardı. Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan tetrodotoksin zehri barındırması, tüketildiğinde çok sayıda ölüm vakasına neden olması ve balıkçıların ağlarına da zarar vermesiyle tanınan balon balıklarının taşıdığı 'caligus lagocephali' isimli parazitin de tehlikeli olduğunu anlattı. Parazitlerin halk arasında 'balık biti' veya 'balık kenesi' olarak da bilindiğine dikkat çeken Özak, şunları söyledi: Özellikle balon balıkları başlı başına bir problem olmasına rağmen üzerinde taşıdığı parazitlerde yapılan incelemelerde Akdeniz'de daha önceden görülmeyen türler olduğunu tespit ettik. Bunlardan en bilineni caligus lagocephali. Bu balıklar Japonya, Hindistan kıyılarından göç ederek üzerlerindeki parazitleri Akdeniz'e ulaştırdı. Bu parazitlerin ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma olasılığımız var. Fakat bu balıklar insan sağlığını tehdit etmiyor. Ekonomik anlamda balık yetiştiriciliğinde ve avcılıktan elde edilen balıkların sayısının ciddi anlamda azalmasında etken olabilirler. Balon balığının parazitleri yüzünden birçok balık türü tehlikede: Ölümlerle karşılaşma riskimiz var Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan 'tetrodotoksin' zehiri barındıran balon balıklarında, daha önce Akdeniz'de görülmeyen parazitler tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Özak, "Balon balıkları başlı başına bir problem olmasına rağmen üzerinde taşıdığı parazitler de tehlike saçıyor. Bunlardan en bilineni caligus lagocephali. Bu parazitlerin ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma olasılığımız var" dedi.

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FOTOĞRAF 5 Balon ve aslan balıklarının popülasyonunun artışı nedeniyle kıyıları tehlikeli hale gelen Akdeniz'de, su sıcaklığının artması nedeniyle trakonya balığı da kıyıya yakın yerlerde avlanmaya başladı. Akdeniz'in tehlikeli türleri arasında yer alan ve 4 farklı cinsi olan trakonya, balık avlamak için kendini kuma gömüyor. En tehlikeli türü 'varsam' olan trakonya balığı, zehirli dikenleri barındıran sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak, avını bekliyor. Yüzmek için denize girenler, fark etmeden üzerine basınca balığın sırt dikenlerindeki zehre maruz kalabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize giren tatilciler ile kent sakinlerine balıkla ilgili uyarılarda bulundu. Trakonyanın sadece temasının dahi hastanelik edebileceğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Trakonya balıkları Akdeniz'in tehlikeli balıklarındandır. Sırt yüzgeçlerinde ve solungaç kapaklarında zehir bezleri var. Sularımızda 4 tür trakonya balığı var. Özellikle bölgede 'edrekene' olarak bilinen 'varsam', 4 tür arasında en tehlikelisi. Trakonyalar, kendini kuma gömerek, sadece gözleri ve sırt dikenleri dışarıda avını bekler. Aktif olarak hareket etmezler. Denize girenler görmeden üzerine basabiliyor veya kaçarken ayağına değebiliyor dedi. Balığın teması sonucu vakalar yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Temas ettiği an mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Eğer gidilemiyorsa o bölgeye hemen sıcak su uygulaması yapılmalı. 40-45 dakika sıcak su uygulaması devam etmeli. Özellikle kayalık bölgelerde ve kumluk alanlarda denize giriliyorsa mutlaka ayakkabı ile girmek gerekiyor. Kızıldeniz'den gelen tehlikeli türlerden önce de 4 trakonya türü, Akdeniz'in riskli ve tehlikeli balıkları içerisindeydi. Buna ait vakalar geçtiğimiz zamanlarda oldu diye konuştu. Antalya'da geçen haftalarda teknesiyle balık tutmaya çıkan Ali Bilgiç, oltasına takılan trakonya balığının saniyelik temasıyla hastanelik olmuştu. Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' uyarısı: Saniyelik temasla hastanelik oldu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, trakonya balığının sırt dikenlerindeki zehrin çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Trakonyalar kendisini kuma gömerek, gözleri ve sırt dikenleri dışarıda avını bekler. Denize girenler, görmeden üzerine basabiliyor. Buralarda denize girerken, mutlaka ayakkabı giyilmeli" dedi.

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FOTOĞRAF 7 RTEÜ Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, Karadeniz’in doğal balık türlerinden olan Mersin balığının 250 milyon yıllık geçmişi olan bir balık türü olduğunu ve görünen 6 türünden 3’ünün neslinin tükendiğini, diğer 3 türün ise kırmızı listede olduğunu söyledi. Kurtoğlu, Mersin balıkları aslında bölgemizin doğal türlerinden bir tanesi. Karadeniz’de geçmişte 6 tür Mersin Balığı varken bugünlerde maalesef yok olmayla yüz yüze gelmiş, 3 türü tamamen kaybolmuş, 3 türü de maalesef kırmızı listede. Bu 3 türe de nadiren doğada rastlanabiliyor. Bizde burada hem Karadeniz’in doğal ilkim faunasından olan, akarsularımızda yumurtlamak için geçmişte giren ama maalesef bugünlerde tamamen yok olduğunu düşündüğümüz yetiştiriciliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Karaca mersin 100 yıl yaşıyor<br>Karaca Mersin ismi verilen Mersin Balığı türünün 100 yaşına kadar yasayabildiğini, kilosunun ise 1,5 tonun üzerine çıktığını ifade eden Doç. Dr. Kurtoğlu, Bunlardan en önemlisi Karaca Mersin dediğimiz bir tür. Bu türler 100 yılı aşkın yaşa kadar yaşayabiliyor. Bin 600 kilogram ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bizde havyarı ile ünlü, eti ile ünlü hatta derisi ve hava kesesi ile oldukça kıymetli bir balık olan bir başka ifade ile etinden, sütünden, yününden yararlanabilen Mersin balıklarının yetiştiriciliği ile ilgili ne yapabiliriz diyerek bunun üzerine çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu. Mersin balığı hakkında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve bölgedeki yetiştiricilik firmaları arasında yaygınlaşması için çalışmaların başladığını kaydeden Kurtoğlu, 2011 yılında yurt dışından getirdiğimiz Mersin Balıkları yumurtalarıyla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bugüne kadar yumurtanın inkübasyonu, lavral yetiştiricilik, yavru bakımı beslemesi, yem, balık sağlığı ile ilgili sonrasında bölgedeki yetiştiricilik performansının sağlanması ile ilgili çalışmalarımızı yürüttük. Bugün geldiğimiz notada sadece yeni nesil üretme ve bunun bölgedeki yetiştiricilik firmalarında yaygınlaşmasına bıraktık. Artık bundan sonraki çalışmalarımızda bu kısmına odaklanacağız” diye konuştu. Kilosu 120 lira, havyarı 2 bin 500 dolar<br><br> Mersin balığının etinin kilogram fiyatının minimum değerinin 120 lira olduğunun, havyarının ise dünya pazarında 2 bin 500 dolardan alıcı bulduğunun altını çizen Kurtoğlu, Havyarı 2 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarda, etinin minimum olarak kilogram fiyatı 120 liralardan satıldığı çok kıymetli bir balık. Hele de su sıcaklığı, su kalitesi bakımından ileride su toleransına sınırlı olan alabalığın yetiştiği sularda yetiştirebileceğimiz bir tür” ifadelerini kullandı. “Eskiler Avrupa'ya ciddi miktarlarda pazarlamışlar<br> <br> Geçmiş yıllarda mersin balığı üzerinden ciddi gelirler elde edildiğini de hatırlatan Kurtoğlu, Mersin balıklarının doğal olarak ülkemizde, Karadeniz kıyılarında yaşadığı nehirler, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya nehirlerine ekonomik olarak girmiş. Bu bölgeden özellikle Sürmene, Rize, Sakarya bölgesine Yeşilırmak, Kızılırmak havzalarına gidip oralarda yerleşip, bu balıkları yakalayıp bunlardan elde ettikleri havyarları özellikle Avrupa’ya ciddi miktarlarda pazarlamışlar. Hatta Almanya’dan bu işi ticaret olarak benimseyen bazı firmalar bu avcılara özel kimyasallar verip onlarla birlikte belli bir havyar işleme protokolünü onlara öğretmişler ve bundan ciddi gelirler elde etmişler ama maalesef 90’lı yıllardan sonra yok olma çizgisine gelindiğinde 1992 yılında av yasakları başlamış. Yıl boyunca avı yasaklanmasına rağmen özellikle akarsular üzerindeki çevresel değişimler nedeniyle bizim sularımızdaki varlığı azalınca ekonomik değeri de azalmış” dedi. “250 milyon yıllık masum hayvanlar<br> <br> Mersin balığının geçmişinin 250 milyon yıllık ve yapısı dinozora benzese de çok masum bir balık olduğunun altını çizen Kurtoğlu “Kayseri’de kral lahitlerinin üzerinde mersin balığı simgesinin olması o dönemlerde bile Mersin balığının veya havyarının öneminin bilindiği söylenebilir. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Fosillere bakıldığında dünyamızın en eski canlılarından bir tanesi.Fosillere bakıldığında 250 milyon yıllık bir geçmişe dayandığı biliniyor. O günden bugüne kadar gelebilen zaten yapısal olarak baktığımızda dinozorlar devrinden kalan balıklar diyebiliriz. Görünümü çok dinozora benzese de çene yapısı ve diş yapısı çok gelişmemiş olduğundan dolayı aslında çok masum hayvanlar. Elinizi koyduğunuzda buzağı gibi yem alma güdüsü ile elinizi emebilen balıklar. Çok sevimli hayvanlar. Belki bizim sürekli çalıştığımız türler olduğundan dolayı bizi için çok sevimli canlılar” ifadelerini kullandı. 250 milyon yıllık geçmişi var: Mersin balığının 3 türü tükendi, kalan 3 türü ise kırmızı listede Nesli tükenmekte olan ve yumurtalarının yaban mersininin meyvelerine benzemesinden dolayı Mersin balığı olarak adlandırılan balık türü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

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FOTOĞRAF 12 Girişimci Taner Okan Acar ile Mehmet Özata, zehirli balon balığının derisinin çanta, kemer, ayakkabı sektöründe kullanılmasını sağlayacak ABAP'ı hazırladı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünden yasal izinleri aldıktan sonra temin ettikleri balıkların derisini, bitkisel yöntemlerle tabaklayan iki girişimci, proje kapsamında, denizdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av malzemelerine zarar veren balon balıklarını ekonomiye kazandıracak. Acar ve Özata, balığın derisinden tasarlattırdıkları ayakkabı, cüzdan ve kemer örnekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescil Belgesi almak için başvuru yaptı. İyi bir endüstriyel ürün haline gelecek<br> <br> Girişimcilerden Acar, yakaladıkları balon balıklarının derisinin elastik bir özelliğe sahip olduğunu görünce fikrin ortaya çıktığını söyledi. Balığın balıkçılar ve diğer deniz türlerine yaşattığı sıkıntıların artması ve çözüm önerilerinin ortaya çıkması üzerine iş arkadaşı Mehmet Özata ile harekete geçtiklerini aktaran Acar, Balığın derisini deri sanayinde kullanılabilir hale getirdik. Normal derilerdeki işlemler bu balıklarda kullanılmıyor. Deforme ediyor. Bitkisel oluşturduğumuz formülle tabaklama yaptık. dedi. Mehmet Özata ise balon balığı derisinin sağlam olduğunu dile getirdi. Balığın deri desenin, parmak izi gibi farklı olması nedeniyle egzotik deri sınıfına girdiğini vurgulayan Özata, şunları kaydetti: Projenin hayata geçirilmesiyle balon balığı, karasal av hayvanlarının yerine geçebilecek iyi bir endüstriyel ürün haline gelecek. İlk denemelerimizde bu deriden ayakkabı üretildi. Ayrıca kemer, cüzdan, çanta, pantolon, ceket olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor. İstihdam alanı olarak iyi bir iş kapısı olacak, diye düşünüyoruz. Hem balığın çokluğundan hem de avlanabilir balıkları tükettiğinden, ciddi bir sıkıntı da sona erebilir. Denizlerimizdeki stoklarının azaltılmasında büyük yarar var<br> <br> Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da balon balıklarının, gıda dışı kullanımında katma değer yaratacak bir materyal olarak değerlendirilmesi çalışmalarında büyük bir aşama kaydedildiğini söyledi. Yasal süreçlerin ardından balon balıklarının derileri üzerinde işleme ve geliştirme çalışmalarını yapmak üzere iki girişimciyle iş birliğine gidildiğini aktaran Karakuş, Çalışmalarda derilerin işlenebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Besin olarak asla tüketilmemesi gereken ancak ekosistem üstündeki olumsuz etkisi nedeniyle denizlerimizdeki stoklarının azaltılmasında büyük yarar bulunan balon balıklarının, bu şekilde ekonomiye kazandırılabilecek olması sevindirici bir durum. diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval ise balon balığını besin olarak tüketen canlı sayısının yok denecek kadar sınırlı olduğunu belirtti. Deval, Balon balığının derisinin sanayide kullanım fikrinin uygulamaya geçmesi halinde, denizlerimizde bulunan stok miktarlarının öncelikle kontrol altına alınmasını ve ilerleyen süreçte azalmasını sağlayacaktır. ifadesini kullandı. İki girişimci, zehirli balon balığını deri sektöründe kullanmaya hazırlanıyor Antalya'da iki girişimci, hazırladıkları "Alanya Balon Balığı Araştırma ve Geliştirme Projesi" (ABAP) ile balon balığını deri sektöründe kullanmaya hazırlanıyor.

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FOTOĞRAF 12 Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020'de bir tebliği yayınladı. Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında, balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, kurumlara teslim etti. Mersinli balıkçılar da aralık ayı boyunca avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Balıkçılara kuyruk başına 5 lira ödeme yapılacak, müdürlükte derin dondurucuda saklanan kuyruklar ise bir süre sonra imha edilecek. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, kuyruklarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle denizlerin ısınmasıyla güneyin sıcak sularındaki bazı istilacı ve zararlı balıkların kuzeye doğru göç etmeye başladıklarını belirten Abalı, “Son birkaç yıldır da Akdeniz kıyılarında görülüyor. Özellikle balon balığı zehirlenmelere ve ölümlere neden oluyor. Bu amaçla bakanlığımız balon balığının avcılığıyla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. Aralık ayında yürürlüğe girmişti, biz de tüm balıkçılarımıza duyurmuştuk. Bu kapsamda da 15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi. Bunların da desteklemesini yapıyoruz. Bakanlık olarak tane başına 5 TL destek veriyoruz” diye konuştu. Balon balığının tüketilmesi halinde ölümlere neden olduğunun altını çizen Abalı, “Amaç, bu balığın popülasyonunun azaltmak, aynı zamanda da balıkçılarımızı, tüketicilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak. Bu tür bilinçlendirmeler yapmazsak ölümler olmaya devam edebilir. Balıkçı balığı yakalıyor, denize atmıyor, çünkü tane başı 5 TL önemli ve büyük bir destek, kuyruklarını bize getiriyor. Balıkçının getirdiği kuyrukları biz adet olarak teslim alıyoruz, onlara destekleme süresi bittikten sonra imha edeceğiz. Bu desteklemenin devam edeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kurum olarak yaptıkları denetimlere ilişkin de bilgi veren Abalı, Mersin'in Akdeniz kıyısında 321 kilometre sahile sahip, denizciliğin ve balıkçılığın da yoğun olduğu bir kent olduğunu söyledi. Abalı, “Aynı zamanda bu kadar uzun bir sahilde kaçak avlanma da olabiliyor maalesef. Bu amaçla il ve ilçe müdürlüklerimizle denizde, denizden karaya çıkışta, karada, iç sularda ve satış yerlerinde yoğun bir denetim çalışması yürütüyoruz. Yıl boyunca yaptığımız denetimlerde ceza da kesiyoruz. 2020 yılında 18 adet serpme ağı, 22 adet asansör sistemi, bir adet tırıvırı, bir adet uzatma ağı, bir adet hayalet ağı, 2 adet pinter, 2 adet jenaratör, bir adet 5 metre kayık, bir adet kepçe, 2 adet elektrik kablosu, 1,5 tona yakın balık ve benzeri kaçak avlanma aparatlarına el koyduk. Aynı zamanda 300 bin TL'ye yakın idari yaptırım cezası kesildi. Tekneye el koyduk. Ele geçirdiğimiz ağları da hayvanat bahçesine veriyoruz. Oradaki yaban hayvanlarının bakımında, etraflarının çevrilmesinde kullanılmakta. O ağlar da boşa gitmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve su ürünleri denetim elemanlarımızla birlikte yoğun bir denetim çalışması yürütmekteyiz” dedi. Bu denetimleri, denizlerdeki sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yaptıklarını belirten Abalı, balıkçıların belirlenen kurallar, yönetmelikler ve kanunlar kapsamında avlanmaları uyarısında bulunarak, şunları söyledi: “Tek isteğimiz, sezon kapanıncaya kadar balıkçılarımızın bizim kontrolümüzde bakanlığımızın belirlediği kurallarda avlanma yapmaları. Kaçak avcılığın önüne geçmek için zaten diğer güvenlik kurumlarımızla birlikte çalışmaktayız. Yeri geliyor drone ile de kaçak avlanan balıkçı peşinde koşuyoruz. Dolayısıyla avlanmamalarını tavsiye ediyoruz.” Balıkçılar bu balığın kuyruğundan binler kazandı Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.

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