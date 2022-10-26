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POLİTİKA

Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evinde kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Hocasının TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına da arka çıkan Kaftancıoğlu, "Adli tıpçının evinde kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Canan Kaftancıoğlundan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancının evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
​CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Fincancı’nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

ÖĞRENCİSİ KAFTANCIOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Fincancı'ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi.

Kimyasal silah iftirası sonrası "Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız" sözleriyle Fincancı'ya destek veren Kaftancıoğlu, bu kez de evdeki mermilerin 'emniyet güçlerinin iyiliği için' orada olduğunu öne sürdü.

Kaftancıoğlu, "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir ) kemik,başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
GÜNDEM
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı

Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız
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Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız
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Kaftancıoğlundan Fincancının evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için

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