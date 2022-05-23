Gündem Carettalar temiz sahile gelecek
MERSİN

Carettalar temiz sahile gelecek

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık yaratmak amacı ile yıllardır sürdürülen ortak proje bu yıl da devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Carettalar temiz sahile gelecek
Kazanlı Sahili’ne yumurtalarını bırakmaya gelen kaplumbağalar için çevre temizliği yapıldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık yaratmak amacı ile yıllardır sürdürülen ortak proje bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda her yıl Mayıs ve Eylül ayları arasında Kazanlı Sahili’ne yumurtalarını bırakmaya gelen kaplumbağalar için çevre temizliği yapıldı.

‘Farkında Ol, Farkındalık Yarat’ sloganı ile düzenlenen etkinliğe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği gönüllüleri ile yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediye olarak temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin 7/24 görevinin başında olduğunu ifade etti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma gerekliliğinin altını çizen Başkan Gültak, “Sadece insanlarımızın yaşadığı çevreyi değil, diğer tüm canlıların da yaşadığı habitatları korumak zorundayız” dedi.

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