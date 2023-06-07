Carettalara Çevre Günü’nde özgürlük

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Millet Bahçesi sahil etabında renkli bir etkinlik organize edildi. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ile Ali Kıratlı, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli ve dolu dolu geçen etkinlikte Caretta markalama, belgesel gösterimi, çevre ve deniz temizliği, atölye çalışmaları, konser ve çocuk etkinlikleri de organize edildi.

Mersin ve Akdeniz’de park ve yeşil alan kıtlığına dikkat çekerek Türkiye’nin en güzel ve dört tarafı denizle çevrili millet bahçesini kente kazandırdıklarını ifade eden Başkan Gültak, “Çevre; sadece park, bahçe, yeşil alan değil. Çöp sorunlarını çözdük, sahildeki barakaları kaldırdık, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesi kapsa-mında o bölgelerde herhangi bir yapılaşmaya izin vermedik. Ayrıca sahillerimizdeki Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası’nın yumurtlama alanlarını da koruma altına alıp, vatandaşlarımızı bu konuda bilinç-lendirmek için etkinlikler organize ettik” dedi.