Casuslukla suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkındaki iddianame kabul edildi: Kod adı 'Gurmet'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “para karşılığı yabancı ülkelere casusluk yapan” DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Metin Gürcan’ın telefon ve bilgisayarında kriminal inceleme yapıldı. Dijital materyallerden elde edilen İngilizce rapor ve makaleler 8 klasörde toplandı. Metin Gürcan’ın telefon yapılan incelemesinde İngiltere merkezli özel bir istihbarat ve risk analiz şirketi çalışanıyla mesajları tespit edildi.

Bu kişinin talep ettiği konularla ilgili Gürcan rapor hazırladı, bu raporlardan bazılarının açık kaynaklardan derlenemeyecek nitelikte olduğu ve Türkiye’nin milli menfaati açısından tehdit barındırdığı belirlendi. Söz konusu raporlara ilişkin “Görüşmelerimi yaptım, çok güzel insider insights (içeriden bilgi) var” diyen Gürcan’ın “içeriden” bilgi aldığını kabul ettiği anlaşıldı.

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DEVLET SIRLARINI SATTI

Metin Gürcan’ın dijital materyalleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Metin Gürcan’ın, “açık olmayan kaynaklardan derlediği anlaşılan devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yabancı unsurlara sunduğu, bu faaliyetin Türkiye’nin milli güvenliği açısından tehdit teşkil ettiği” değerlendirildi. İddianamede MİT ve Milli Savunma Bakanlığı’nın değerlendirme yazısı ile Emniyet’in raporu da yer aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün kolluk araştırma tutanağında şu ifadelere yer verildi:

- Yabancı bir istihbarat servisinin resmi yazışmalarında Metin Gürcan’dan “GURMET” kod adlı “Kaynak” (haber elemanı) olarak bahsedildiği,

- Yazışmaların değerlendirme bölümünde, Metin Gürcan’dan intikal eden bilgilerin güvenilirlik derecesinin “3”, doğruluk derecesinin ise “C” olarak tasniflendiği görülmüştür.

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MİT: CİDDİ TEHDİT

MİT’ten dijital materyallere ilişkin değerlendirme alındı. MİT’in yazısında “Metin Gürcan tarafından hazırlanan rapor içerikleri göz önünde bulundurulduğunda, dokümanların yabancı istihbaratçılarla paylaşılmak üzere hazırlandığı ve kapsamları itibarıyla Türkiye’nin askeri, savunma sanayi/teknolojik, dış politika, ekonomik ve biyografik sırlarının ifşası kapsamında ciddi milli güvenlik tehdidi olduğu değerlendirilmiştir” tespiti yer aldı.

Soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’ndan da görüş istendi. Bakanlık, Metin Gürcan’ın dijital materyallerinden çıkan dokümanlarla ilgili “Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler” tespitini yaptı.

Tüm vaktini buna harcamış

İddianamede Metin Gürcan’la ilgili “Şüphelinin savunmasının aksine tüm vaktini devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek, askeri eğitim ve faaliyetleri neticesinde oluşan formasyonu ile şekillendirerek, kim olduğu ve ne amaçla istediğine bakmaksızın, müşteri olan herkese sırf para uğruna açıkladığının görüldüğü” tespiti dikkat çekti. Gürcan’ın, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapsi isteniyor.

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