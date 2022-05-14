Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan yeniden cezaevinde

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Dönüşün ekosistemi oluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK’da 1 milyon kişiyi kapsayacak gönüllü dönüş projesine de değindi: Suriyeliler konusunda bir şeyler yapacağız. Ama bunu ne Avrupa ne muhalefet istediği için yapacağız. Yapılması gerekenin, doğru olanın bu olduğunu düşündüğümüz için bu adımları atıyoruz. Biz zaman içerisinde Suriye’de bir barış ortamının tesis edilmesi, kalanların da gidebileceği bir ekosistemi orada oluşturmaya çalışıyoruz.