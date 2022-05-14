Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan yeniden cezaevinde

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı ülke temsilciliklerine casusluk yaptığı iddiasıyla müebbet hapis ve 35 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Gürcan, davaya bakan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çarşamba günü tahliye edilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın talebini kabul ederek Gürcan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Metin Gürcan’ı dün gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Gürcan, hakim karşısına çıktı. Gürcan’ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Gürcan, yeniden cezaevine götürüldü.