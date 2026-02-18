Çatışma ve acı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gitti. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Erdoğan’ı resmi törenle karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Ahmed, baş başa görüştü. Görüşmede ana gündem maddeleri iki ülke ilişkileri ve Afrika’daki son gelişmeler oldu. Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı ve liderler ortak basın toplantısında konuştu.

ANLAMLI ZİYARET

11 yıl aradan sonra Addis Ababa’yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “Sahraaltı Afrika’daki en eski büyükelçiliğimizin 1926 yılında Addis Ababa’da açılması, bu şehri ilişkilerimizin kalbine yerleştirir. Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

TİCARET HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Yaptıkları görüşmelerde Abiy Ahmed ile ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkileri etraflıca görüştüklerini söyleyen Erdoğan, diğer pek çok alandaki potansiyel iş birliklerinin nasıl değerlendirileceğini, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine nasıl ulaşılacağını ele aldıklarını kaydetti.

PROJELER ARTACAK

“Etiyopya’daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “200’ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması, bizler için bir kıvanç vesilesidir. Türk müteahhitlik firmaları, Etiyopya’da demiryolu, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi faaliyet alanlarda 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlendiler. İnşallah bu projelerin ve yatırımların katlanarak artmasını temenni ediyoruz.”

İSRAİL’İN TANIMASININ ANLAMI YOK

“Başbakan Abiy Ahmed’nin göreve gelmesinden bu yana Etiyopya’nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü için kendisini tebrik ediyorum. Tüm dünyanın gözü Afrika Boynuzu’na çevrilmişken, Etiyopya’nın köklü devlet yapısı ve örnek gösterilecek yönetiminin önemi daha da çok hissediliyor. Etiyopya’nın içinde bulunduğu coğrafyada; devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumunun altını bilhassa çizmek istiyorum.”

“Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölge sorunlarına yine bölge ülkeleri tarafından çözüm geliştirilmesi gerektiğine ve Afrika Boynuzu’nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesine inanıyoruz. Bu minvalde, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ne Somaliland’a ne de Afrika Boynuzu’na bir faydası olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum.”

BARIŞA KATKI

“Bu vesileyle, yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğumuzda yürüttüğümüz Ankara Süreci’ndeki yapıcı tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. İstikrara kavuşmasıyla birlikte, Afrika Boynuzu’nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmesi için hiçbir engel görmüyoruz. Müspet neticeler alacağımıza emin olduğum bu ziyaretimizin, bölgenin barış ve istikrarına da katkı sunmasını temenni ediyorum.”





Denize erişim için yardım edin

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise ortak basın toplantısında ülkesinin Sahra Altı Afrika'da en yoğun Türk yatırımlarından birine ev sahipliği yaptığını anımsatarak Türk şirketlere ülkesinde daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.Ahmed, heyetler arası ve baş başa görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, Etiyopya'nın bölgedeki stratejik öneminin Ankara tarafından kabul edildiğini dile getirdi.Ülkesinin denize erişim arayışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretindeki en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Ahmed, bu konuda Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu ifade etti.





Kültür köprüleri kuracağız

Etiyopya halkıyla yüzyıllara dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, “Biliyorsunuz ki Etiyopya, İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer niteliği taşıyor. Afrika’daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Nejashi köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii, kültürel bağlarımız bakımından çok önemlidir. TİKA’nın destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle, Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmayıp Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirmiş olduk. Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde, bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız” dedi.





SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı’nda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından karşılandı. Etiyopyalı gençler, Türk ve Etitopya bayraklarıyla iki lideri selamladı. Öte yandan Addis Ababa’da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda “Welcome to Ethiopia” yazısı ile Erdoğan’ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.





ABİY AHMED'E TOGG HEDIYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında anlaşmalar için düzenlenen imza töreninin ardından Etiyopya Başbakanı Ahmed'e "Pamukkale beyazı" renkte Togg armağan etti. Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Erdoğan da eşlik etti.



