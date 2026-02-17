Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yıl sonra Etiyopya’da: Doğu Afrika'da kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti, bölgesel ve küresel dengeler açısından büyük önem taşıyor.

Diplomatik ve ekonomik temaslar

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ticaret, savunma sanayii ve kalkınma projeleri öncelikli gündem maddelerini oluşturacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek stratejik anlaşmaların imzalanması ve ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Afrika açılımında yeni safha

Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı "Afrika Açılımı" meyvelerini vermeye devam ediyor. 2002 yılında kıta genelinde sadece 12 olan büyükelçilik sayısının bugün 44’e yükselmesi, Ankara’nın kıtaya verdiği önemin en somut göstergesi.

Ankara'nın su yönetimi, baraj işletmeciliği ve sınır aşan sular konusundaki deneyimi, olası bir "su diplomasisi" sürecinde referans noktası olarak gösteriliyor. Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 2000'li yıllardan itibaren hızlı bir artış gösterdi. 2000'de yaklaşık 27 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, 2018'de 355 milyon doların üzerine çıktı. 2019 yılında ise bu rakam 500 milyon dolara ulaştı.

11 yıl sonra kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’ya en son Ocak 2015 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tam 11 yıl sonra yapılan bu hamle, sadece iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmekle kalmayıp, Türkiye’nin Doğu Afrika stratejisini de tahkim edecek bir dönüm noktası niteliği taşıyor.







