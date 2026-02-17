Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yıl sonra Etiyopya’da: Doğu Afrika'da kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yıl sonra Etiyopya’da: Doğu Afrika'da kritik temaslar

11:0117/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.
Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin daveti üzerine 11 yıl aradan sonra başkent Addis Ababa’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Afrika açılımında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu kritik temaslarda; ekonomik iş birliğinden savunma sanayisine, bölgesel kalkınma projelerinden Nil Nehri üzerindeki "su diplomasisi"ne kadar stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti, bölgesel ve küresel dengeler açısından büyük önem taşıyor.

Diplomatik ve ekonomik temaslar

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ticaret, savunma sanayii ve kalkınma projeleri öncelikli gündem maddelerini oluşturacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek stratejik anlaşmaların imzalanması ve ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Afrika açılımında yeni safha

Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı "Afrika Açılımı" meyvelerini vermeye devam ediyor. 2002 yılında kıta genelinde sadece 12 olan büyükelçilik sayısının bugün 44’e yükselmesi, Ankara’nın kıtaya verdiği önemin en somut göstergesi.

Ankara'nın su yönetimi, baraj işletmeciliği ve sınır aşan sular konusundaki deneyimi, olası bir "su diplomasisi" sürecinde referans noktası olarak gösteriliyor. Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 2000'li yıllardan itibaren hızlı bir artış gösterdi. 2000'de yaklaşık 27 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, 2018'de 355 milyon doların üzerine çıktı. 2019 yılında ise bu rakam 500 milyon dolara ulaştı.

11 yıl sonra kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’ya en son Ocak 2015 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tam 11 yıl sonra yapılan bu hamle, sadece iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmekle kalmayıp, Türkiye’nin Doğu Afrika stratejisini de tahkim edecek bir dönüm noktası niteliği taşıyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Afrika Kıtası
#Türkiye
#Abiy Ahmed Ali
#Addis Ababa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya TOKİ kazananlar tam isim listesi