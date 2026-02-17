Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Etiyopya'ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.