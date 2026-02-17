Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine bugün ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Etiyopya'ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
